edding Aktiengesellschaft

14.05.2024

Mitteilung nach § 43 WpHG





Hiermit teile ich gemäß § 43 Abs. 1 WpHG im Nachgang zu meiner Mitteilung § 33 Abs. 1 WpHG vom 29.04.2024 Folgendes mit:



Die mitgeteilte Erlangung von Stimmrechten an der edding Aktiengesellschaft (Emittentin) fand im Zusammenhang mit meinem Beitritt zu einem bereits langjährig bestehenden Familienpool statt. Insoweit strebe ich ein langfristiges Engagement bei der Emittentin an, dient meine Beteiligung nicht der Umsetzung strategischer Ziele oder der Erzielung von Handelsgewinnen, beabsichtige ich nicht, innerhalb der zwölf Monate weitere Stimmrechte an der Emittentin zu erwerben, strebe ich eine Einflussnahme auf die Besetzung von Leitungs- und Aufsichtsorganen der Emittentin nicht an, strebe ich eine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Emittentin nicht an. Etwaige Mittel im Zusammenhang mit der Erlangung der Stimmrechte habe ich nicht aufgebracht, da die zugrundeliegende Mitteilung ausschließlich durch eine Schenkung und dadurch bedingt war, dass mir nach Aufnahme in den Familienpool Stimmrechte Dritter gemäß § 34 Abs. 2 WpHG zugerechnet werden.



Hamburg, den 13. Mai 2024



Luis Gabriel Ledermann







