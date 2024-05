GameStop (GME) Kurs Prognose: Kann der Meme Coin die Milliarden Dollar Marke knacken?

Während sich bei Bitcoin seit Wochen nicht viel tut, geht es am digitalen Währungsmarkt dennoch heiß her. Viele Anleger spekulieren umso mehr mit kleineren Coins mit niedrigerer Bewertung, die ihren Wert in kurzer Zeit vervielfachen können, wenn bei Bitcoin, Ethereum und Co. nichts zu holen ist. Das führt dazu, dass vor allem Meme Coins derzeit wieder extrem gefragt sind. Seit sich auch am Aktienmarkt wieder Kleinanleger zusammengeschlossen haben, um den Aktienkurs von totgeglaubten Unternehmen wie GameStop wieder in die Höhe zu treiben, geht auch der gleichnamige Meme Coin GameStop ($GME) wieder durch die Decke. Kann diesmal die Milliarden Dollar Marke geknackt werden?

GameStop geht wieder durch die Decke

Schon 2021 konnte man beobachten, dass sich Kleinanleger auf Reddit zusammengetan haben, um den Aktienkurs von Meme Stocks wie GameStop in die Höhe zu treiben und Short Seller so in die Knie zu zwingen. Damals haben Leerverkäufer extrem hohe Verluste hinnehmen müssen, da der Kurs der Aktie innerhalb weniger Tage explodiert ist. In den letzten Tagen gibt es erneut ein Comeback der Aktie und Grund dafür sind einmal mehr Privatanleger, die Short Seller ins Visier nehmen.

(GameStop-Aktie Kursentwicklung - Quelle: Google)

Einmal mehr zeigen Kleinanleger ihre Macht am Markt und zwingen Größen der Wall Street in die Knie. Der Kurs der GameStop-Aktie hat sich allein heute mehr als verdoppelt und in den letzten 5 Tagen um mehr als 340 % zugelegt. Das führt auch wieder zu einem Aufleben des gleichnamigen Meme Coins GameStop $GME, der ebenfalls seit Tagen die Dextools Trends dominiert und Investoren extrem hohe Renditen einbringt. Nachdem der Kurs schon gestern um mehr als 1.500 % gestiegen ist, kommt es heute nochmal zu einer Verdoppelung.

($GME Kursentwicklung - Quelle: Dextools)

Eine Milliarde Dollar realistisch?

Ob es diesmal reicht, um die Marktkapitalisierung von $GME auf eine Milliarde Dollar zu pushen, wird sich erst zeigen. Der X-User mit dem Namen The Roaring Kitty galt schon 2021 als treibende Kraft und Schlüsselfigur im großen Short Squeeze der Meme Stocks und nach einer dreijährigen Pause auf X hat The Roaring Kitty nun auch wieder getweetet, dass es wieder losgeht und angedeutet, dass die Rallye bei der Aktie noch lange nicht zu Ende ist, was sich auch auf den Kurs des Meme Coins auswirken könnte. Je länger der Hype um die Aktie anhält, desto größer die Chance, dass auch der Meme Coin die Milliarden Dollar Marke knackt.

Beeindruckend ist auch, dass $GME inzwischen schon allein auf dezentralen Börsen laut Dextools auf ein 24-Stunden-Handelsvolumen von über 140 Millionen Dollar kommt, sodass nicht auszuschließen ist, dass eine der großen Kryptobörsen wie Binance oder Coinbase auf den Token aufmerksam wird und diesen ins Programm nimmt, wodurch es wohl zu einer weiteren Kursexplosion kommen könnte.

Die Möglichkeit, dass $GME der nächste Milliarden Dollar Meme Coin wird, besteht also durchaus. Dennoch sollten sich Anleger darüber im Klaren sein, dass ein Einstieg zu diesem Zeitpunkt extrem riskant ist und der Hype genauso schnell wieder verfliegen kann wie er aufgekommen ist. Bei Meme Coins ist ein früher Einstieg oft entscheidend, um Renditen von tausenden Prozent in kurzer Zeit zu erzielen. Das ist auch einer der Gründe, warum immer mehr Anleger auf den neuen Sealana ($SEAL) ausweichen, da hier noch die Möglichkeit besteht, von Anfang an zu investieren.

Sealana vor x50 Anstieg?

Sealana ($SEAL) ist ein neuer Meme Coin, der vom Hype um Token auf der Solana Blockchain profitieren könnte. $SEAL basiert ebenfalls auf der Highspeed Blockchain und hat damit gute Chancen, nach dem Launch eine Kursexplosion hinzulegen, allerdings haben Anleger hier noch die Möglichkeit, von Anfang an dabei zu sein, da das aktuelle Initial Coin Offering (ICO) jedem Interessenten die Chance auf einen fairen Einstieg bietet.

Wer am Vorverkauf teilnehmen möchte, kann SOL an die auf der Website angegebene Adresse senden und erhält die $SEAL-Token beim Launch per Airdrop. Alternativ kann auch das Widget auf der Website genutzt werden, um $SEAL mit SOL oder ETH zu kaufen. Damit knüpft Sealana an erfolgreiche Projekte wie SLERF, BOME und SLOTH an, die ebenfalls nach einem Presale auf Solana durch die Decke gegangen sind.

($SEAL Initial Coin Offering - Quelle: Sealana Website)

Schon nach kurzer Zeit haben Investoren $SEAL-Token im Wert von über 800.000 Dollar gekauft, wodurch das Potenzial des neuen Meme Coins schnell deutlich wird. Kursexplosionen um tausende Prozent sind nach erfolgreichen ICOs keine Seltenheit und wenn es gelingen sollte, den Erfolg von BOME, SLERF oder SLOTH zu reproduzieren, könnte es sich hier um eine Gelegenheit für Anleger handeln, ihr Kapital innerhalb kurzer Zeit zu vervielfachen.

