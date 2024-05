DJ EZB/Knot: Kein Bekenntnis zu Zinssenkung über Juni hinaus

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) sollte nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Klaas Knot in Juni keine Bereitschaft zu weiteren Zinssenkungen signalisieren. "Es wird entscheidend sein, was am Arbeitsmarkt passiert - wir müssen die hereinkommenden Daten verfolgen, und deshalb gibt es kein Bekenntnis über Juni hinaus", sagte Knot in einer Diskussion in Amsterdam.

Der Kurs der US-Notenbank wird Knot zufolge durchaus Einfluss auf die EZB haben, aber keinen entscheidenden. "Ich glaube nicht, dass das die Richtung (der Geldpolitik) in Europa ändern wird", sagte er unter Verweis auf die voraussichtlich länger unveränderten US-Leitzinsen.

Sorge bereitet Knot eher die Ursache des restriktiven Fed-Kurses - die unerwartet hartnäckige Inflation. "Die Frage für uns ist: Werden wir auch eine so holprige Entwicklung sehen? Das ist wirklich ein Warnsignal für uns", sagte er. Auch aus diesem Grund sollte man sich nicht zu voreiligen Erklärungen hinreißen lassen.

Zweifel an einer EZB-Zinssenkung äußerte der Gouverneur der niederländischen Zentralbank nicht. "Ich bin zuversichtlich, dass Juni eine gute Gelegenheit ist", sagte er.

May 14, 2024 10:56 ET (14:56 GMT)

