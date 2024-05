Madrid (ots/PRNewswire) -Triskell Software freut sich, seine Aufnahme als repräsentativer Anbieter in den Gartner® Market Guide 2024 für Enterprise Agile Planning Tools bekannt zu geben. Diese Anerkennung unterstreicht das Engagement von Triskell für die Bereitstellung branchenführender Lösungen, die es Unternehmen ermöglichen, ihre agilen Praktiken zu skalieren und eine erfolgreiche unternehmensweite Projekt- und Produktlieferung zu erreichen."Wir fühlen uns geehrt, von Gartner zu einem repräsentativen Anbieter in diesem für uns wichtigen Markt ernannt zu werden", sagt Ángel García, Geschäftsführer von Triskell Software. "Diese Anerkennung bestätigt unser Engagement für die Bereitstellung von Best-in-Class-Lösungen, mit denen Unternehmen die Lücke zwischen Strategie und Ausführung in einer agilen Umgebung überbrücken können."In der heutigen schnelllebigen Geschäftswelt wenden sich Unternehmen zunehmend agilen Methoden zu, um die Komplexität zu bewältigen, Innovationen zu fördern und auf die sich wandelnden Marktanforderungen zu reagieren. Und wie Gartner® feststellt, dienen Enterprise Agile Planning-Tools als umfassender Knotenpunkt, an dem Unternehmen "definieren, planen, verwalten und Arbeit teamübergreifend einsetzen" können, während sie die Zusammenarbeit und die Echtzeittransparenz von Projekt- und Produktlebenszyklen fördern.Die Agile Portfolio Management Tools von Triskell Software wurden entwickelt, um die Herausforderungen zu meistern, mit denen Unternehmen bei der Einführung agiler Methoden konfrontiert sind. Wie Angel Garcia erklärt: "Unsere umfassende Suite von Lösungen und Funktionen innerhalb der Triskell-Plattform ermöglicht es Teams, iterativ Werte zu liefern, Agilität in großem Umfang zu erreichen, Releases und Wertströme kollaborativ zu verwalten und Einblicke in die finanziellen Aspekte laufender Projekte und Produkte zu gewinnen".Während Unternehmen auf der ganzen Welt sich auf den Weg der agilen Transformation begeben, bleibt Triskell Software standhaft in seinem Engagement für Innovation, Exzellenz und Kundenzufriedenheit. Angel Garcia: "Unser Ziel ist es, ständig neue Tools und Funktionen hinzuzufügen und zu verbessern, um Unternehmen dabei zu helfen, ihre Agilität zu nutzen, sich mit Zuversicht anzupassen und ihren Kunden einen konstanten Mehrwert zu bieten."Und er schließt: "Wir wollen, dass unsere Lösungen nicht nur die Agilität von Unternehmen unterstützen, sondern auch hybride Managementansätze, sowohl für Organisationen, die dies aufgrund der Natur ihrer Prozesse benötigen, als auch für solche, die sich von traditionellen zu agilen Modellen entwickeln."Gartner-Haftungsausschluss[1] Gartner, "Market Guide for Enterprise Agile Planning Tools", Mike West, Nabeeha Ahmed, Bill Blosen, 25. April 2024.Gartner empfiehlt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner spiegeln die Meinung der Forschungsorganisation von Gartner wider und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen verstanden werden. Gartner lehnt jede explizite oder implizite Haftung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich der Haftung für die Marktgängigkeit oder die Eignung für einen bestimmten Zweck.Gartner ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.Informationen zu Triskell SoftwareTriskell ist eine Unternehmenslösung, die sich auf das Management der Strategieumsetzung mit fortschrittlichen Funktionen für das Projekt- und Produktportfoliomanagement konzentriert und dazu beiträgt, die Lücke zwischen Planung und ordnungsgemäßer Ausführung zu schließen. Triskell ermöglicht es Unternehmen, die Initiativen ihrer Organisation zu planen, zu priorisieren, zu verwalten und zu überwachen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2412227/Representative_vendor_2024.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/triskell-software-anerkannt-als-reprasentativer-anbieter-im-2024-market-guide-for-enterprise-agile-planning-tools-302145106.htmlPressekontakt:PR & Communications Manager bei Triskell Software,info@triskellsoftware.com,0034 315021700Original-Content von: Triskell Software, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174834/5779346