ARLINGTON (dpa-AFX) - Der kriselnde Flugzeughersteller Boeing hat wegen der Probleme mit seinen Mittelstreckenjets im April noch weniger Jets ausgeliefert als in den Monaten zuvor. Insgesamt fanden 24 Passagier- und Frachtjets den Weg zu den Kunden, wie aus der am Dienstag veröffentlichten Monatsstatistik des US-Konzerns hervorgeht. Darunter waren 16 Exemplare des Mittelstreckenjets 737 Max, dessen Produktion wegen Zwischenfällen und Produktionsmängeln seit Januar unter verschärfter Aufsicht der US-Luftfahrtbehörde FAA steht. Von Januar bis April lieferte der Hersteller über alle Modellreihen hinweg 107 Maschinen aus und damit nur gut halb so viele wie sein Konkurrent Airbus aus Europa, der auf 203 Maschinen kam.

Unterdessen holte Boeing im April Bestellungen über 7 Flugzeuge herein, musste jedoch zugleich Stornierungen über 33 Jets hinnehmen./stw/he