Deutsche EuroShop: Jahresauftakt mit steigenden Besucherzahlen und Mieterumsätzen



Leicht rückläufiger Umsatz und NOI durch umbaubedingte Leerstände

Deutlicher Anstieg von EBIT, EBT und Konzernergebnis

Planmäßiger Fortschritt der Investitionsprojekte im Portfolio

Hauptversammlung am 29. August 2024 in Hamburg

Hamburg, 14. Mai 2024 - Die Shoppingcenter-Investorin Deutsche EuroShop (DES) hat heute die Ergebnisse der ersten drei Monate des Geschäftsjahres 2024 veröffentlicht. "Das erste Quartal konnte mit erfreulichen Entwicklungen aufwarten", erklärt Vorstand Hans-Peter Kneip. "Unsere Shoppingcenter verzeichneten im Vergleich zum ersten Quartal 2023 einen Anstieg der Besucherzahlen um 3,7 % und unsere Mieter hatten 4,1 % höhere Umsätze." Da die Deutsche EuroShop im Geschäftsjahr 2024 in mehreren ihrer Center Umbauten realisiert, führten die temporär leer stehenden Shopflächen jedoch zu einem mit 66,0 Mio. € etwas niedrigeren Umsatz (-2,6 %) als im Vorjahresquartal. Sobald die Flächen fertiggestellt und an die Mieter übergeben sind, wird sich ihr Umsatzbeitrag positiv niederschlagen. Das Nettobetriebsergebnis (NOI) sank erwartungsgemäß geringfügig um 1,4 %. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sowie das Ergebnis vor Steuern und Bewertung (EBT ohne Bewertung) verbesserten sich deutlich um 22,8 % auf 54,4 Mio. € bzw. um 31,0 % auf 42,4 Mio. €, das Konzernergebnis um 23,2 % auf 32,7 Mio. €. Im Vergleichsquartal gab es einmalige Ergebniseffekte aus dem Erwerb weiterer Anteile an sechs Objektgesellschaften. Die EPRA Earnings je Aktie sowie die Funds from Operations (FFO) reduzierten sich von 0,62 € auf 0,57 € je Aktie bzw. von 0,62 € auf 0,55 € je Aktie. Im Vorjahresquartal profitierten beide Kennzahlen von Einmalerträgen aus Nebenkostenabrechnungen und von der Auflösung von Wertberichtigungen. Neubauten im Main-Taunus-Zentrum und Rhein-Neckar-Zentrum Die Investitionsprojekte in den DES-Shoppingcentern verlaufen planmäßig. So wurde am 25. April 2024 das Richtfest für den neuen "Food Garden" im Main-Taunus-Zentrum in Sulzbach bei Frankfurt am Main gefeiert. Damit nimmt das neue gastronomische Angebot in einem der größten, umsatzstärksten und seit Jahrzehnten erfolgreichsten Shoppingcenter Deutschlands konkrete Formen an. Die Eröffnung der neuen, nachhaltig in Holzbauweise errichteten Gebäude ist für das Frühjahr 2025 geplant. Bereits über ein Jahr vor der Eröffnung ist der "Food Garden" vollvermietet, mit einer breiten Auswahl an Gastronomiekonzepten und einem hochwertigen Mieterbesatz. Die Erweiterung des Rhein-Neckar-Zentrums in Viernheim bei Mannheim um neue Angebote im Bereich Einzelhandel, Gastronomie und Entertainment schreitet mit den ersten erfolgreichen Neueröffnungen im Februar und April 2024 ebenfalls zügig voran. Hauptversammlung am 29. August 2024 Vorstand und Aufsichtsrat wollen der für den 29. August 2024 als Präsenzveranstaltung in Hamburg geplanten ordentlichen Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von 0,80 € je Aktie für das Geschäftsjahr 2023 vorschlagen. Dabei behält sich die Verwaltung jedoch vor, diesen Vorschlag anzupassen, falls sich durch die Schaffung weiterer Liquidität eine höhere Dividende als möglich und zweckmäßig erweisen sollte. Um sicherzustellen, dass die Ergebnisse der aktuellen Darlehensverhandlungen angemessen bei der endgültigen Festlegung des Dividendenvorschlags berücksichtigt werden können, haben Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen, die ursprünglich für den 25. Juni 2024 geplante ordentliche Hauptversammlung am 29. August 2024 in Hamburg auszurichten. Vollständige Quartalsmitteilung Die vollständige Quartalsmitteilung ist als PDF-Datei und als ePaper im Internet abrufbar unter

www.deutsche-euroshop.de/ir Deutsche EuroShop - Die Shoppingcenter-AG Die Deutsche EuroShop ist Deutschlands einzige Aktiengesellschaft, die ausschließlich in Shoppingcenter an erstklassigen Standorten investiert. Das Unternehmen ist zurzeit an 21 Einkaufscentern in Deutschland, Österreich, Polen, Tschechien und Ungarn beteiligt. Zum Portfolio gehören u. a. das Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt, die Altmarkt-Galerie in Dresden und die Galeria Baltycka in Danzig. Wesentliche Konzernkennzahlen in Mio. € 01.01.-31.03.2024 01.01.-31.03.2023 +/- Umsatzerlöse 66,0 67,8 -2,6 % Nettobetriebsergebnis (NOI) 53,8 54,5 -1,4 % EBIT7 54,4 44,3 22,8 % EBT (ohne Bewertungsergebnis1)7 42,4 32,4 31,0 % EPRA2 Earnings 43,3 44,2 -2,0 % FFO 41,8 44,2 -5,4 % Konzernergebnis 32,7 26,5 23,2 % in € 01.01.-31.03.2024 01.01.-31.03.2023 +/- EPRA2 Earnings je Aktie 0,57 0,62 -8,1 % FFO je Aktie 0,55 0,62 -11,3 % Ergebnis je Aktie 0,43 0,37 16,2 % Gewichtete Anzahl der ausgegebenen Stückaktien6 76.377.874 71.081.386 7,5 % in Mio. € 31.03.2024 31.12.2023 +/- Eigenkapital3 2.261,2 2.379,0 -5,0 % Verbindlichkeiten 2.077,9 2.081,2 -0,2 % Bilanzsumme 4.339,1 4.460,2 -2,7 % Eigenkapitalquote in %3 52,1 53,3 LTV-Verhältnis in %4 36,1 33,2 EPRA2 LTV in %5 37,9 34,8 Liquide Mittel 215,9 336,1 -35,7 % 1 inklusive des Anteils, der auf die at-equity bilanzierten Gemeinschaftsunternehmen und assoziierten Unternehmen entfällt

2 European Public Real Estate Association

3 inklusive Fremdanteile am Eigenkapital

4 Loan to Value (LTV): Verhältnis Nettofinanzverbindlichkeiten (Finanzverbindlichkeiten abzüglich liquider Mittel) zu langfristigen Vermögenswerten (Investment Properties und nach at-equity bilanzierte Finanzanlagen)

5 EPRA Loan to Value (EPRA LTV): Verhältnis Nettoverschuldung (Finanzverbindlichkeiten und Leasingverbindlichkeiten abzüglich liquider Mittel) zu Immobilienvermögen (Investment Properties, eigengenutzte Immobilien, immaterielle Vermögenswerte und sonstige Vermögenswerte (netto)). Dabei werden Nettoverschuldung und Immobilienvermögen auf Basis des Konzernanteils an den Tochter- und Gemeinschaftsunternehmen ermittelt.

6 Die Anzahl der ausgegebenen Stückaktien für 2023 berücksichtigt zeitgewichtet die Anfang 2023 durchgeführte und am 3. Februar 2023 ins Handelsregister eingetragene Kapitalerhöhung gegen Bar- und Sacheinlage, durch die sich die Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien der Deutsche EuroShop AG von 61.783.594 auf 76.464.319 Stückaktien in 2023 erhöht hatte. Weiterhin werden bei der Ermittlung der gewichteten Anzahl die bis zum 31. Dezember 2023 bzw. bis zum 31. März 2024 erworbenen eigenen Aktien berücksichtigt.

7 Der Ausweis der Erträge und Aufwendungen aus der Veränderung des Konsolidierungskreises erfolgte im Zwischenbericht zum 31. März 2023 im Bewertungsergebnis - abweichend zum 31. Dezember 2023 mit einem Ausweis in den sonstigen betrieblichen Erträgen und Aufwendungen. Weiterhin wurden abweichend zum 31. Dezember 2023 keine latenten Steuern im Rahmen der Erstkonsolidierung angesetzt. Die Vorjahreszahlen wurden an den Ausweis zum Jahresende unter Berücksichtigung der latenten Steuern angepasst.



