SCHOTT Pharma sieht Geschäftsjahr 2025 durch geringeres Wachstum bei Spritzen beeinflusst Die Gesellschaft prognostiziert gegenwärtig für ihr am 1. Oktober 2024 beginnendes Geschäftsjahr 2024/2025 abweichend von der vorherrschenden Markterwartung ein Umsatzwachstum in der Bandbreite eines hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentsatzes. Aufgrund des geringer als bislang erwarteten Umsatzwachstums wird auch das Wachstum der EBITDA-Marge schwächer als bisher vom Markt erwartet ausfallen. Diese Einschätzungen basieren auf konstanten Währungskursen. Die Ursache für diese erwartete Entwicklung im Geschäftsjahr 2024/2025 liegt in der reduzierten Abnahme von Spritzen durch einen großen Kunden. Trotz dieser temporären Effekte bestätigt die Gesellschaft ihre Mittelfristprognose. Genauso bestätigt die Gesellschaft ihre Prognose für das laufende Geschäftsjahr. Investorenkontakt Jasko Terzic, CFA Senior Investor Relations Manager E-Mail: ir.pharma@schott.com Pressekontakt Joana Kornblum Media Relations Tel.: +49 151/29223552 E-Mail: joana.kornblum@schott.com



