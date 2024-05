EQS-News: STEMMER IMAGING AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende

STEMMER IMAGING: Hauptversammlung beschließt Dividende von EUR 2,70



14.05.2024 / 18:09 CET/CEST

Puchheim, 14. Mai 2024 STEMMER IMAGING: Hauptversammlung beschließt Dividende von EUR 2,70 Puchheim, 14. Mai 2024 - Heute fand die ordentliche Hauptversammlung der STEMMER IMAGING AG (ISIN DE000A2G9MZ9 / WKN A2G9MZ ) erstmals seit vier Jahren wieder als Präsenzveranstaltung statt. Entsprechend der neuen Dividendenpolitik, die eine Ausschüttung von mindestens 70 % des Bilanzgewinnes vorsieht, stimmte die Hauptversammlung dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu und beschloss, eine Dividende von EUR 2,70 je dividendenberechtigter Stückaktie für das Geschäftsjahr 2023 auszuschütten (Vorjahr: EUR 1,00). Die Abstimmergebnisse sowie weitere Informationen stehen auf der Internetseite des Unternehmens im Bereich Investoren zur Verfügung. Aufsichtsratsvorsitzender Klaus Weinmann betonte, dass das vergangene Geschäftsjahr erneut gezeigt hat, dass STEMMER IMAGING trotz anhaltender makroökonomischer Unsicherheiten eine kontinuierlich profitable Entwicklung verzeichnen konnte. Er verband dies mit seinem Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der STEMMER IMAGING AG, deren unermüdlicher Einsatz, besonders in anspruchsvollen Phasen entscheidend zum Erfolg des Unternehmens beiträgt. Arne Dehn, CEO der STEMMER IMAGING, erläutert: "Wir sehen unser Unternehmen durch unsere konkretisierte Positionierung als das Systemhaus der industriellen Bildverarbeitung und die konsequente Umsetzung unserer strategischen Maßnahmen gut aufgestellt für die Zukunft." Über das laufende Geschäftsjahr und die Ergebnisse des ersten Halbjahres 2024 wird die Gesellschaft mit der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen am 13. August 2024 berichten. Über STEMMER IMAGING STEMMER IMAGING ist das führende internationale Systemhaus für Bildverarbeitungstechnologie. Vor dem Hintergrund allumfassender Expertise liefert STEMMER IMAGING das gesamte Leistungsspektrum für Bildverarbeitung - von wertsteigernden Services über die Entwicklung von Subsystemen bis hin zu eigenen Produkten, auf der Grundlage eines umfangreichen Handelssortiments. Kontakt:

STEMMER IMAGING AG

Michael Bülter

Chief Financial Officer

Gutenbergstr. 9-13

82178 Puchheim

Deutschland

Telefon +49 89 80902-196

www.stemmer-imaging.com



14.05.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

