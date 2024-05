PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben sich am Dienstag bewegungsarm präsentiert und sind letztlich mit leichten Gewinnen aus dem Handel gegangen. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone stieg um 0,03 Prozent auf 5080,29 Punkte. Der französische Cac 40 gewann 0,20 Prozent auf 8225,80 Zähler. Der britische FTSE 100 zog um 0,16 Prozent auf 8428,13 Punkte an.

Vor den am Mittwoch anstehenden US-Verbraucherpreisdaten tat sich wenig. "Da die Indizes in Frankfurt und New York in den vergangenen Tagen die wieder aufgekommene Zinssenkungsfantasie in die Kurse bereits eingepreist haben, sind Enttäuschungspotenzial und Fallhöhe entsprechend hoch", warnte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets./edh/he

EU0009658145, FR0003500008, GB0001383545