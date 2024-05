Anzeige / Werbung

ARM Aktie: Nettogewinn +2000%! NVIDIA-Rivale plant Entwicklung eigener KI-Chips.

ARM ist ein weltweit führender Anbieter von Mikroprozessor-IP-Technologie und damit verbundenen Technologien wie Softwareentwicklungstools. Das Unternehmen wurde 1990 als Abteilung gegründet und später vom Acorn ausgelagert, sodass ein Kerngeschäft für sich weiterentwickelt und betrieben werden konnte. Arm hat seinen Hauptsitz in Cambridge, Großbritannien, aber viele Vernetzungen in den USA und letztlich mit Softbank auch einen großen japanischen Anteilseigner.

Eine der bemerkenswertesten Eigenschaften von ARM ist seine Architektur, die in einer Vielzahl von Produkten zum Einsatz kommt, darunter Smartphones, Tablets, eingebettete Systeme, Mikrocontroller und vieles mehr. Die von ARM entwickelte Architektur zeichnet sich durch ihre Energieeffizienz, hohe Leistung und Skalierbarkeit aus, was sie zur bevorzugten Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen macht. Sie kommt in 99 Prozent aller Mobiltelefone vor und hat weitere Ausprägungen in vielen Geräten unserer Zeit, sodass eine Vielzahl namhafter Hersteller auf diese Technologie setzen.

Wir blicken auf die jüngsten Bilanzdaten und die Bewertung der noch recht jungen Aktie, die im Jahr 2023 als DER Börsengang an der Nasdaq von hohem Interesse war. Für die Analyse des Aktienkurses steht wieder das Freestoxx-Tool bereit.

