Ergebnisse Hauptversammlung

Leonding (pta/14.05.2024/18:30) - Tagesordnungspunkt 2a:

Beschlussfassung über die Entlastung von Andreas Zeller als Mitglied des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.079.612

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 59,99 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.079.612

JA: 4.079.612 Stimmen.

NEIN: 0 Stimmen.

ENTHALTUNG: 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 2b:

Beschlussfassung über die Entlastung von Daniel Tomaschko als Mitglied des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.079.764

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 60,00 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.079.764

JA: 4.079.764 Stimmen.

NEIN: 0 Stimmen.

ENTHALTUNG: 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 2c:

Beschlussfassung über die Entlastung von Sebastian Wolf als Mitglied des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.079.222

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 59,99 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.079.222

JA: 4.078.803 Stimmen.

NEIN: 419 Stimmen.

ENTHALTUNG: 542 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 2d:

Beschlussfassung über die Entlastung von Markus Richter als Mitglied des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.079.764

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 60,00 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.079.764

JA: 4.079.754 Stimmen.

NEIN: 10 Stimmen.

ENTHALTUNG: 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 3:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.069.735

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 59,85 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.069.735

JA: 4.069.154 Stimmen.

NEIN: 581 Stimmen.

ENTHALTUNG: 10.129 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4:

Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2024

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.079.864

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 60,00 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.079.864

JA: 3.884.524 Stimmen.

NEIN: 195.340 Stimmen.

ENTHALTUNG: 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 5:

Wahl eines Mitglieds in den Aufsichtsrat

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.079.354

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 59,99 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.079.354

JA: 3.880.822 Stimmen.

NEIN: 198.532 Stimmen.

ENTHALTUNG: 500 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 6:

Beschlussfassung über den Vergütungsbericht

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.079.854

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 60,00 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.079.854

JA: 3.883.935 Stimmen.

NEIN: 195.919 Stimmen.

ENTHALTUNG: 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7:

Beschlussfassung über die Vergütungspolitik

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.078.884

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 59,98 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.078.884

JA: 3.882.995 Stimmen.

NEIN: 195.889 Stimmen.

ENTHALTUNG: 970 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 8:

Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 24 "FERNTEILNAHME UND FERNABSTIMMUNG, AUFZEICHNUNG UND ÜBERTRAGUNG DER HAUPTVERSAMMLUNG" durch

Ergänzung um neue Absätze 7 bis 16 betreffend die virtuelle/hybride Hauptversammlung und Änderung der Bezeichnung von § 24 in "HAUPTVERSAMMLUNG, EINBERUFUNG,

FERNTEILNAHME, FERNABSTIMMUNG, VIRTUELLE/HYBRIDE HAUPTVERSAMMLUNG"

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.079.854

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 60,00 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.079.854

JA: 4.055.603 Stimmen.

NEIN: 24.251 Stimmen.

ENTHALTUNG: 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 9:

Beschlussfassung über die Schaffung eines "Genehmigten Kapitals" unter Wahrung des gesetzlichen Bezugsrechts, auch im Sinne des mittelbaren Bezugsrechts gemäß § 153 Abs 6 AktG, aber auch mit der Ermächtigung des Vorstands mit Zustimmung des Aufsichtsrats Bezugsrechte der Aktionäre gänzlich oder teilweise auszuschließen, auch mit der Möglichkeit zur Ausgabe der neuen Aktien gegen Sacheinlagen und Beschlussfassung über die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 "GRUNDKAPITAL" durch Ergänzung um einen neuen Absatz 4

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.078.989

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 59,99 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.078.989

JA: 3.850.016 Stimmen.

NEIN: 228.973 Stimmen.

ENTHALTUNG: 865 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 11:

Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 5 "AKTIEN UND AKTIENBUCH" und § 17 "TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG" aufgrund der erfolgten Umwandlung sämtlicher Namensaktien in Inhaberaktien

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.079.854

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 60,00 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.079.854

JA: 4.079.044 Stimmen.

NEIN: 810 Stimmen.

ENTHALTUNG: 0 Stimmen.

