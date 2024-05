DJ PTA-Adhoc: Peach Property Group AG: Generalversammlung stimmt allen Anträgen zu

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Zürich (pta/14.05.2024/19:00) - Ad-hoc Mitteilung gemäss Art. 53 KR

* Allen Traktanden zugestimmt * Neuer Verwaltungsrat mit Michael Zahn als Verwaltungsratspräsidenten gewählt

Die Aktionäre der Peach Property Group AG («Peach Property Group»), einem Immobilieninvestor mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland, haben heute in der ordentlichen Generalversammlung sämtlichen Tagesordnungspunkten mit deutlichen Mehrheiten zugestimmt. Rund 60.04 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals, bzw. 81.25 Prozent der eingetragenen Stimmrechte, waren zu Beginn der diesjährigen Generalversammlung in Zürich vertreten.

Die Generalversammlung genehmigte unter anderem den Geschäftsbericht 2023 mit Lagebericht und Jahresrechnung sowie den Vergütungsbericht 2023. Alle Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung wurden entlastet. Ferner wurde antragsgemäss beschlossen, für das Geschäftsjahr 2023 keine Dividende auszuschütten und das Bilanzergebnis 2023 auf die neue Rechnung vorzutragen.

Neuer Verwaltungsrat gewählt

Die Generalversammlung stimmte der Wahl eines neuen Verwaltungsrats zu. Als neuer Verwaltungsratspräsident wurde Michael Zahn sowie als neue Mitglieder Annette Benner, Cyrill Schneuwly, Beat Frischknecht und John Ruane bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt. Der bisherige Verwaltungsrat mit Klaus Schmitz, Peter Bodmer und Dr. Christian De Prati stellte sich nicht wieder zur Wahl.

Klaus Schmitz stellte auf der Generalversammlung auch Gerald Klinck als neuen CEO der Peach Property Group vor. Gerald Klinck ist seit dem 15. April 2024 im Amt und übernimmt neben seiner Rolle als CEO auch die Aufgaben des CFO. Der derzeitige Peach Property Group-Finanzchef Thorsten Arsan verlässt die Gruppe auf eigenen Wunsch per Ende August 2024.

Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sowie das Protokoll der Generalversammlung stehen zeitnah auf der Website der Peach Property Group zur Verfügung:

https://www.peachproperty.com/de/investor-relations/ # corporategovernance

Kontakte:

Medien, Investoren und Analysten

Gerald Klinck, Chief Executive Officer Thorsten Arsan, Chief Financial Officer und Vanessa da Cruz, Head of Investor Relations & ESG +41 44 485 50 31 | investors@peachproperty.com

Medien Deutschland

Feldhoff & Cie, Anke Sostmann, Executive Director +49 159 04028505 | as@feldhoff-cie.de

Über die Peach Property Group AG

Die Peach Property Group ist ein Immobilieninvestor mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland. Die Gruppe steht für langjährige Erfahrung, Kompetenz und Qualität. Innovative Lösungen für die Bedürfnisse der Mieter, starke Partnerschaften und eine breite Wertschöpfungskette runden das Profil ab, während Digitalisierung und Nachhaltigkeit das operative Geschäft prägen. Das Portfolio besteht aus renditestarken Objekten, typischerweise in deutschen Tier-II-Städten im Einzugsgebiet von Ballungszentren. Die Aktivitäten erstrecken sich daher über die gesamte Wertschöpfungskette, von der Standortbewertung und Akquisition über das aktive Asset Management bis hin zur Vermietung oder dem Verkauf von Immobilien.

Darüber hinaus entwickelt die Gruppe ausgewählte Objekte in der Schweiz für den Verkauf als Eigentumswohnungen, wobei das Entwicklungsprojekt "Peninsula Wädenswil" das letzte derartige Projekt ist.

Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366). Der Verwaltungsrat umfasst seit der Generalversammlung 2024 Michael Zahn (Verwaltungsratspräsident), Annette Benner, Cyrill Schneuwly, Beat Frischknecht und John Ruane (bisher: Klaus Schmitz (Verwaltungsratspräsident), Dr. Christian De Prati und Peter Bodmer).

Weitere Informationen unter

https://peachproperty.com

(Ende)

Aussender: Peach Property Group AG Adresse: Neptunstrasse 96, 8032 Zürich Land: Schweiz Ansprechpartner: Gerald Klinck, Thorsten Arsan und Vanessa da Cruz Tel.: +41 44 485 50 00 E-Mail: investors@peachproperty.com Website: www.peachproperty.com

ISIN(s): CH0118530366 (Aktie) Börsen: SIX Swiss Exchange; Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 14, 2024 13:00 ET (17:00 GMT)