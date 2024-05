Die branchenweit renommierten jährlichen Rankings küren die besten Hotels für das MICE-Geschäft sowie die begehrtesten Tagungsorte der Welt

Cvent, ein branchenführender Anbieter von Technologien für Meetings, Events und Gastgewerbe, hat heute seine Listen der Top Meeting Destinations und Top Meeting Hotels für Europa veröffentlicht. Diese Listen, die auch regionale Rankings für Nordamerika, den asiatisch-pazifischen Raum sowie den Nahen Osten und Afrika umfassen, wurden auf Basis der Beschaffungsaktivitäten über das Cvent Supplier Network, eine der weltweit größten Plattformen zur Vermittlung von Veranstaltungsorten, erstellt. Im Jahr 2023 wurden über die Online-Plattformen von Cvent MICE-Aufträge im Wert von mehr als 16 Mrd. USD vergeben.

Cvent wird am Dienstag, den 14. Mai, um 10.00am CET eine Live-Pressekonferenz auf der IMEX in Frankfurt abhalten, um weitere detaillierte Einblicke in die Ergebnisse der diesjährigen Cvent Top Lists zu geben.

Cvent Top Meeting Destinations Europa

Die Top-10-Städte haben sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert und London hat seinen Platz 1 aus dem Jahr 2023 verteidigt. Madrid (Platz 3) ist nach einem starken Jahr aufgestiegen, in dem die Stadt 20 Konferenzen mit über 1.000 Teilnehmern ausgerichtet hat, die einen wirtschaftlichen Einfluss von 88 Millionen Euro hatten. Berlin (Platz 4) ist um zwei Plätze aufgestiegen, was darauf zurückzuführen ist, dass die Stadt der MICE-Branche weiterhin Priorität einräumt, z. B. durch die Ausrichtung der ITB Berlin und die Organisation von Veranstaltungen und Programmen, die die Bedürfnisse von Veranstaltern unterstützen, wie BESTIVAL und Sustainable Meetings Berlin.

Top 10 Meeting Destinations

1. London, Vereinigtes Königreich 2. Barcelona, Spanien 3. Madrid, Spanien 4. Berlin, Deutschland 5. Lissabon, Portugal 6. Amsterdam, Niederlande 7. Paris, Frankreich 8. Rom, Italien 9. Frankfurt, Deutschland 10. München, Deutschland

"Wir freuen uns sehr, erneut die Liste der Cvent Top Meeting Destinations für Europa anzuführen. London hat im letzten Jahr mit 30 neuen Hotels ein deutliches Wachstum verzeichnet. In diesem Jahr sind wir auf dem besten Weg, diese Zahl nahezu zu verdoppeln. Wir freuen uns insbesondere über die bevorstehende Umgestaltung des ExCeL London, das mit einer Investition von 200 Millionen Pfund zu neuem Leben erweckt werden soll. Cvent hat maßgeblich daran mitgewirkt, die Vorzüge Londons zu präsentieren und uns großartige neue Kunden zu vermitteln. Wir schätzen die Partnerschaft sehr", so Fiona Plumpton, Leiterin der London Convention Bureau Services.

"Wir sind sehr stolz darauf, unsere Position unter den Top Meeting Destinations von Cvent gehalten zu haben, was Barcelonas Status als erste Wahl für Firmen- und Incentive-Veranstaltungen in Europa unterstreicht", so Christoph Tessmar, Direktor des Barcelona Convention Bureau. "Ein großes Highlight ist der kooperative Spirit in Barcelona und der katalanischen Gemeinschaft, der sich natürlich auch auf unsere MICE-Industrie auswirkt und Innovation und Teamwork bei der Veranstaltungsplanung fördert. Außerdem zeigt sich Barcelonas Engagement für Nachhaltigkeit in den umweltfreundlichen Veranstaltungsorten und den klimaneutralen Initiativen, die dafür sorgen, dass Events nicht nur unvergesslich, sondern auch umweltverträglich sind."

Cvent Top Meeting Hotels Europa

Das Meliá Castilla ist in diesem Jahr drei Plätze vorgerückt und hat den ersten Platz belegt. Das Hotel hat sein Angebot für Tagungen und Veranstaltungen erheblich verbessert, unter anderem durch die Einführung hochmoderner LED-Bildschirme und schnellerer Wi-Fi-Verbindungen. Das Meliá Castilla legt außerdem großen Wert auf eine CO2-neutrale Umweltbilanz. Diese Verbesserungen spiegeln den Fokus der Planer auf Technologie und ökologische Nachhaltigkeit bei der Auswahl von Hotels für ihre Veranstaltungen wider. Neu in den Top 10 sind das NH Collection Madrid Eurobuilding (Platz 3), das Lisbon Marriott Hotel (Platz 5), das Hilton Barcelona (Platz 6), das Meliá Avenida América (Platz 8) und das AC Hotel Barcelona Forum (Platz 10).

Top 10 Meeting Hotels

1. Meliá Castilla 2. Hilton Prague 3. NH Collection Madrid Eurobuilding 4. Madrid Marriott Auditorium Hotel Conference Center 5. Lisbon Marriott Hotel 6. Hilton Barcelona 7. InterContinental Athenaeum Athens 8. Meliá Avenida América 9. Corinthia Lisbon 10. AC Hotel Barcelona Forum

"Die Auszeichnung als Nr. 1 der Cvent Top Meeting Hotels in Europa ist eine unglaubliche Ehre. Wir pflegen im Meliá Castilla eine starke Meeting- und Eventkultur und diese Ehrung ist ein Beweis für unser großes Engagement, dauerhafte Beziehungen zu unseren Planern aufzubauen, um großartige Veranstaltungen zu organisieren", so Marcos Mellado, Director of Sales im Meliá Castilla. "Cvent ist für Meliá Castilla das, was Technologie für Meliá Hotels International ist. Wir können uns unsere Gegenwart, geschweige denn unsere Zukunft, ohne Technologie nicht vorstellen. Cvent ermöglicht es uns, Kunden auf der ganzen Welt zu erreichen, hilft uns, außergewöhnliche Erlebnisse zu schaffen, indem es eine bessere Kommunikation ermöglicht, und gibt unseren Teams Zugang zu Daten, die uns dabei unterstützen, unsere taktischen Verkaufsbewegungen zu antizipieren und auf den richtigen Strategien aufzubauen, um unsere Ziele zu erreichen."

"Wir fühlen uns geehrt und sind stolz darauf, von Cvent auf Platz 3 der besten Tagungshotels in Europa gewählt worden zu sein", so Angel Villegas, General Manager des NH Collection Madrid Eurobuilding. "Die kürzlich durchgeführten Renovierungsarbeiten in unseren Tagungsräumen, die alle in natürliches Licht getaucht sind, haben ihren Teil dazu beigetragen, dass unser Haus bei Planern, die auf der Suche nach modernster audiovisueller Technologie für effizientere und wirkungsvollere Meetings sind, besonders beliebt ist. Es ist uns ein Herzensanliegen, unseren Gästen einen erstklassigen Service zu bieten, und unser kürzlich renoviertes Restaurant und unsere Bar bieten einen anspruchsvollen, dynamischen Raum für außergewöhnliche Veranstaltungen. Cvent bleibt ein wichtiger und bevorzugter Partner des NH Collection Madrid Eurobuilding, da wir noch mehr Gruppen und Veranstaltungen in unserem unglaublichen Hotel im Herzen von Madrid willkommen heißen möchten."

Um alle Cvent Top Meeting Destinationen und Cvent Top Meeting Hotels weltweit kennenzulernen, klicken Sie hier.

Methodik

Für Cvent Top Meeting Destinations hat Cvent über 12.500 Städte weltweit analysiert, die im Cvent Supplier Network (CSN) gelistet sind. Es wurden die Aktivitäten zwischen Januar 2023 und Dezember 2023 erfasst. Die Rangliste wurde anhand einer Reihe von Kriterien ermittelt, darunter: die Anzahl der gebuchten Übernachtungen, die Anzahl der elektronischen Angebotsanfragen (Request for Proposals, RFP), die über den Marktplatz an Veranstaltungsorte in der Stadt gesendet wurden, der Gesamtwert der eingereichten RFPs und der tatsächliche Zuschlagswert für gebuchte Meetings.

Für Cvent Top Meeting Hotels hat Cvent Hotelanlagen bewertet, die zwischen Januar 2023 und Dezember 2023 über das CSN Geschäfte getätigt haben. Die Hotels wurden anhand verschiedener Kriterien eingestuft, darunter die Gesamtzahl der Angebotsanfragen (Request for Proposals, RFP), die Anzahl der Zimmernächte, die Anzahl der vergebenen Zimmernächte, der Marktanteil in den wichtigsten Großstädten, die Konversionsrate und die Antwortrate. Diese Kriterien wurden gewählt, um ein möglichst genaues Bild der besten Tagungshotels in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und Afrika sowie dem asiatisch-pazifischen Raum zu erhalten.

Über das Cvent Supplier Network

Das Cvent Supplier Network umfasst über 300.000 Hotels, Resorts und Veranstaltungsorte und gehört damit zu den größten und genauesten Datenbanken der Welt mit detaillierten Informationen zu den Veranstaltungsorten. Im Jahre 2023 wurden über die Beschaffungsnetzwerke von Cvent MICE-Geschäfte im Wert von mehr als 16 Milliarden USD abgewickelt. Das CSN führt Listen von Hotels und anderen Veranstaltungsorten in 18 Sprachen, die anhand von über 200 Merkmalen und Kriterien durchsucht und gefiltert werden können. Das CSN ist Teil der umfassenden Cvent-Plattform, die Lösungen für Hotels und Veranstaltungsorte bereitstellt, um ihr MICE- und Geschäftsreisegeschäft abzuwickeln und ein globales Netzwerk von mehr als 125.000 Planern einzubinden, die sich auf Cvent verlassen, um Hotels und Reiseziele zu finden und ihre Veranstaltungen zu managen.

Über Cvent

Cvent ist ein führender Anbieter im Bereich Meeting-, Event- und Hospitality-Technologie mit über 4.800 Mitarbeitern und 22.000 Kunden weltweit (Stand: 31. Dezember 2023). Das 1999 gegründete Unternehmen ist Anbieter einer umfassenden Plattform für Event-Marketing und -Management und stellt einen globalen Marktplatz zur Verfügung, auf dem Event-Profis mit Veranstaltungsorten zusammenarbeiten, um ansprechende und wirkungsvolle Erlebnisse zu schaffen. Die umfangreiche Cvent-Plattform für Event-Marketing und -Management unterstützt Event-Organisatoren und -Vermarkter mit Softwarelösungen für die Online-Registrierung von Veranstaltungen, die Auswahl von Veranstaltungsorten, Event-Marketing und -Management, virtuelle und Vor-Ort-Lösungen sowie die Einbindung von Teilnehmern. Hotels und Veranstaltungsorte nutzen die Anbieter- und Veranstaltungsortlösungen von Cvent, um über die Beschaffungsplattformen von Cvent mehr MICE- und Geschäftsreisegeschäfte zu generieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter Cvent.com/uk.

