bioXXmed AG: Gläubigerversammlung der insolventen DermaTools Biotech GmbH stimmt der Übernahme von Vermögensgegenständen und Vertragsverhältnissen der DermaTools Biotech GmbH durch eine 100%-ige Tochtergesellschaft der bioXXmed AG zu



Darmstadt, 14.05.2024 - Die Gläubigerversammlung in dem Insolvenzverfahren über das Vermögen der DermaTools Biotech GmbH hat heute auf entsprechenden Antrag des Insolvenzverwalters mit breiter Mehrheit dem Abschluss eines Kauf- und Übertragungsvertrages zwischen dem Insolvenzverwalter und der Rancoderm GmbH, einer 100%-igen Tochtergesellschaft der bioXXmed AG, über den Erwerb aller wesentlichen Vermögensgegenstände (mit Ausnahme von Forderungen einschließlich solcher aus einem Aktivrechtsstreit) und Vertragsverhältnisse der DermaTools Biotech GmbH zugestimmt.



Damit ist der Weg geebnet für eine zeitnahe Unterzeichnung eines entsprechenden Kauf- und Übertragungsvertrages zwischen dem Insolvenzverwalter der DermaTools Biotech GmbH und der Rancoderm GmbH. Der Kaufpreis für den geplanten Asset Deal beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Euro-Betrag. Außerdem wird auf Insolvenzforderungen der bioXXmed AG in Höhe von ca. 30.000 € verzichtet. Zudem wird die Rancoderm GmbH die Arbeitsverhältnisse und wesentliche Verträge der DermaTools Biotech GmbH samt damit einhergehenden künftigen Verpflichtungen übernehmen.



Die bioXXmed AG beabsichtigt, über die Rancoderm GmbH die bisherigen Projekte der DermaTools Biotech GmbH fortzuführen, insbesondere die Zulassung von DermaPro® als Medizinprodukt in den USA und der EU.







Über bioXXmed AG

bioXXmed AG ist eine Beteiligungsgesellschaft, die 67,6% an der DermaTools Biotech GmbH und 49,96% an der CytoPharma GmbH sowie 100% an der Rancoderm GmbH hält.

Disclaimer

Diese Mitteilung kann auf die Zukunft bezogene Aussagen enthalten. Solche zukunftsbezogenen Aussagen spiegeln die Meinung von bioXXmed zum Datum dieser Mitteilung aufgrund bestimmter Annahmen und Erwartungen wider. Die tatsächlichen zukünftigen Entwicklungen und die von bioXXmed tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. Soweit keine zwingende gesetzliche Pflicht dazu besteht, wird keine Verantwortung übernommen, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren

Kontakt:

bioXXmed AG

Dr. Bruno Rosen

Riedstrasse 2

64295 Darmstadt

Tel.: +49-6151 951 581 2

E-Mail: kontakt@bioxxmed.ag





