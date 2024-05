FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 8,50 Euro belassen. Die Werbeerlöse seien auf Erholungskurs, schrieb Analyst Armin Kremser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Neben einer graduellen operativen Verbesserung in den kommenden Quartalen erwartet er einen weiteren positiven Nachrichtenfluss durch den geplanten Verkauf des Versandhändlers Flaconi und des Vergleichsportals Verivox./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2024 / 16:58 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2024 / 17:13 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000PSM7770

