wO Börsenlounge: Alibaba | Bayer | Nordex & die Rückkehr der Meme-Aktien!

Seit Anfang der Woche dürfte es in den Vorstandsetagen einiger Hedgefonds hoch her gehen. Die Rückkehr von Roaring Kitty bei X hat zu einem regelrechten Ansturm auf die einstigen Meme-Aktien geführt. Was ein Comeback!Während bei Carvana und Novavax noch fundamentale Gründe einen Short-Squeez ausgelöst haben, wird seit Montag wieder wahllos zugegriffen bei den Meme-Aktien der Vergangenheit. Ohne eine Nachricht dahinter haben sich heute Gamestop und AMC vorbörslich ein Wettrennen geliefert, welche Aktie sich zuerst verdoppelt. Der Pokal ging an Gamestop. Schon im vorbörslichen Handel stand ein Plus von über 100 Prozent in den Büchern. Aber nicht nur Gamestop und AMC liegen heute deutlich im …

Den vollständigen Artikel lesen ...