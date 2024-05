ProSieben Sat1 Media: das Werbegeschäft läuft !wieder!

Breakout-Setup bei ProSieben Sat1 Media!

ProSieben Sat1 Media (PSM) - ISIN DE000PSM7770

Leichtes Umsatzwachstum für 2024 erwartet!

Rückblick

Die ProSieben-Sat1-Media-Aktie verzeichnet ein Halbjahresplus von knapp 22 Prozent. Sie hat eine mehrjährige Durstrecke hinter sich, befindet sich derzeit aber wieder im Aufwärtstrend. Nach dem Pivot-Hoch vom 16. April rutschte das Wertpapier unter den 20er-EMA, stabilisierte sich in den vergangenen Tagen in unmittelbarer Nähe der grünen Linie und formiert auf der Oberseite eine saubere Widerstandslinie. Auf der Unterseite wurden mit dem Washout am heutigen Mittwoch die Bären vom Parkett gejagt, zudem bilden drei eng beieinanderliegende Tagestiefs der Vorwoche eine solide Unterstützung.

ProSieben-Sat1-Media-Aktie: Chart vom 14.05.2024, Kürzel: PSM, Kurs: 7.13 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Mit dem Überschreiten der zuvor genannten Widerstandslinie wäre das bereits genannte Pivot-Hoch wieder in Reichweite.

Mögliches bärisches Szenario

Etwas unterhalb der Unterstützungslinie sollten wir den Stop Loss - zum Beispiel auf Höhe des 50er-EMA - platzieren. Selbst wenn diese gebrochen werden sollte, bliebe das Wertpapier vorerst im Aufwärtstrend, die Dynamik wäre erst einmal dahin.

Meinung:

ProSiebenSat.1 verzeichnete laut den am heutigen Mittwoch gemeldeten Zahlen von Januar bis März einen Anstieg der Werbeeinnahmen um fünf Prozent in der DACH-Region im Vergleich zum Vorjahr. Der Medienkonzern bestätigte ebenfalls die vorläufigen Zahlen für das erste Quartal, die bereits Mitte April veröffentlicht wurden. Für das Jahr 2024 wird ein leichtes Umsatzwachstum auf rund 3,95 Milliarden EUR prognostiziert, verglichen mit 3,85 Milliarden EUR im Vorjahr, mit einer Bandbreite von plus/minus 150 Millionen EUR. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) soll sich voraussichtlich auf etwa 575 Millionen EUR belaufen, mit einer Spanne von plus/minus 50 Millionen EUR..

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 1.64 Mrd. EUR

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 3.71 Mio. EUR

Meine Meinung zu PSM ist bullisch.

Quellennachweis: https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/PROSIEBENSAT-1-MEDIA-SE-13966934/news/ProSiebenSat-1-profitiert-im-ersten-Quartal-von-steigenden-Werbeerlosen-46713943/

Veröffentlichungsdatum: 14.05.2024

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil ein Angehöriger des Erstellers dieser Anlageempfehlung Positionen in BAS hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.