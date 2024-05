DJ Bewegung im Telekom-Tarifstreit - Verhandlungen verlängert

FRANKFURT (Dow Jones)--Im Tarifstreit bei der Deutschen Telekom nähern sich die Parteien an. Wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte, hat die Arbeitgeberseite ein neues Angebot vorgelegt. Die laufende vierte Verhandlungsrunde wurde bis einschließlich Freitag verlängert. "Wir wertschätzen es, dass die Arbeitgeber ein Angebot auf den Tisch gelegt haben, das Bewegung auf uns zu sichtbar werden lässt", sagte Verdi-Verhandlungsführer Frank Sauerland. "Das neue Angebot ist ein Schritt in die richtige Richtung, jedoch noch nicht ausreichend, um eine Einigung zu erzielen." Es sei aber eine Basis, um in einer Verlängerung der Verhandlungsrunde zu gehen.

May 15, 2024

