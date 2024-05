EQS-News: GRENKE AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung

GRENKE STARTET MIT GUTEM Q1 2024



15.05.2024 / 07:05 CET/CEST

GRENKE startet mit gutem Q1 2024 Konzernergebnis steigt um 25 % auf 19,8 Mio. Euro (Q1 2023: 15,9 Mio. Euro)

Eigenkapitalquote mit 18,8 % trotz Aktienrückkaufs über selbstgestecktem Ziel von 16 %

Prognose für 2024 bestätigt Baden-Baden, den 15. Mai 2024: Die GRENKE AG, globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen, konnte ihr Konzernergebnis im ersten Quartal 2024 um 25 % auf 19,8 Mio. Euro (Q1 2023: 15,9 Mio. Euro) steigern. Dazu trug das anhaltend starke Neugeschäftswachstum der letzten Quartale sowie die gestärkte Margensituation in 2023 bei. Im ersten Quartal 2024 stieg die DB2-Marge auf 16,8 % nach 16,7 % im ersten Quartal 2023. Die Cost-Income-Ratio (CIR) betrug 58,1 % (Q1 2023: 57,1 %), was einer Verbesserung gegenüber dem Jahresdurchschnitt 2023 (59,2 %) entspricht. Dr. Sebastian Hirsch, Vorstandsvorsitzender der GRENKE AG: "Unser Jahresauftakt war gut. Wir konnten den Schwung aus dem Vorjahr mitnehmen und haben weiter viel Potenzial. Das sind beste Voraussetzungen, um an unseren Ambitionen für das Gesamtjahr festzuhalten." Dr. Martin Paal, designierter Finanzvorstand der GRENKE AG: "Einschließlich der Zusatzinvestitionen in unsere Digitalisierung liegen wir bei den Kosten im Plan. Gleichzeitig nehmen unsere Zinserträge absolut stärker zu als der Zinsaufwand, was unserer Profitabilität in den nächsten Quartalen weiter Auftrieb geben sollte." Gestiegene Zinserträge Die Zinserträge stiegen im ersten Quartal 2024 um 23,6 Mio. Euro auf 132,1 Mio. Euro (Q1 2023: 108,5 Mio. Euro). Gleichzeitig erforderte das starke Neugeschäftswachstum einen höheren Refinanzierungsbedarf bei anhaltend hohen Kapitalmarktzinsen. Entsprechend nahm der Zinssaufwand um 21,6 Mio. Euro auf 46,1 Mio. Euro (Q1 2023: 24,5 Mio. Euro) zu. Das Zinsergebnis (der Saldo aus Zinserträgen und Zinsaufwand) stieg damit in Q1 2024 auf 86,1 Mio. Euro (Q1 2023: 84,0 Mio. Euro). Die Aufwendungen für Schadensabwicklung und Risikovorsorge im ersten Quartal 2024 lagen nahezu unverändert bei 26,7 Mio. Euro (Q1 2023: 26,4 Mio. Euro). Die Schadenquote lag mit 1,1 % (Q1 2023: 1,2 %) wie prognostiziert bei einem Wert unter 1,5 %. Die gestiegenen Zinserträge führten zu einem um 3,1 % höheren Zinsergebnis nach Schadensabwicklung und Risikovorsorge von 59,3 Mio. Euro (Q1 2023: 57,6 Mio. Euro). Im Berichtsquartal erhöhte sich die durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten (gemessen in Vollzeitäquivalenten) um 8,0 % auf 2.156 gegenüber dem Vorjahresquartal (Q1 2023: 1.996 Beschäftigte). Durch den wachstumsbedingten Personalaufbau während des Jahres 2023 stiegen die Personalaufwendungen gegenüber dem Vergleichsquartal des Vorjahres (Q1 2023: 41,3 Mio. Euro) auf 46,8 Mio. Euro, sanken aber im Vergleich zum Vorquartal (Q4 2023: 47,5 Mio. Euro). Leasingforderungen entwickeln sich planmäßig Aufgrund des Neugeschäftswachstums stiegen die Leasingforderungen zum Quartalsende Q1 2024 auf 5,8 Mrd. Euro und lagen damit leicht oberhalb des Vorjahresquartals (Q1 2023: 5,7 Mrd. Euro). Das Leasingneugeschäft stieg im ersten Quartal 2024 um 9,4 % auf 669,8 Mio. Euro (Q1 2023: 610,2 Mio. Euro). Eigenkapitalquote weiterhin über eigenem Zielwert Insgesamt bestand zum Stichtag 31.03.2024 eine Liquiditätsposition in Höhe von 700,4 Mio. Euro (31. Dezember 2023: 697,2 Mio. Euro). Die Eigenkapitalquote lag bei 18,8 % (Q1 2023: 20,8 %) und damit auch unter Berücksichtigung des laufenden Aktienrückkaufprogramms weiter über dem selbst gesteckten Ziel von mindestens 16 %. Ausblick 2024 GRENKE prognostiziert für das Geschäftsjahr 2024 unverändert ein Leasingneugeschäft zwischen 3,0 und 3,2 Mrd. Euro sowie ein Konzernergebnis von 95 bis 115 Mio. Euro. Im laufenden Geschäftsjahr 2024 strebt GRENKE eine leichte Steigerung der DB2-Marge im Vergleich zum Vorjahr an. Mittelfristig soll eine DB2-Marge von rund 17 % erzielt werden. Die Erwartung für den Gewinnkorridor im Geschäftsjahr 2024 basiert auf der Annahme, dass die Schadenquote weiterhin unter dem Wert von 1,5 % liegen wird. Bei planmäßigen Investitionen in das Digitalisierungsprogramm strebt GRENKE 2024 eine CIR von unter 58 % an. Auf Grundlage der erwarteten Entwicklung des Konzernergebnisses rechnet GRENKE unverändert mit einer bilanziellen Eigenkapitalquote von über 16 %. Die Quartalsmitteilung 2024 ist im Internet unter " Berichte & Präsentationen " abrufbar. WESENTLICHE KENNZAHLEN IM ÜBERBLICK (IN MIO. EURO) Q1 2024 Q1 2023 ? in % Neugeschäft Leasing 669,8 610,2 9,8 DB2-Marge des Leasingneugeschäfts in % 16,8 16,7 0,1pp Konzernergebnis 19,8 15,9 24,9 Ergebnis je Aktie in EUR 0,22 0,19 15,8 Cost-Income-Ratio in % 58,1 57,1 1,0pp Eigenkapitalquote in % 18,8 19,1 -0,3pp Durchschnittliche Anzahl Mitarbeiter:innen nach Vollzeitäquivalent 2.156 1.996 8,0

Hinweis: Aus den jeweiligen Rundungen können sich Differenzen einzelner Werte gegenüber der tatsächlich in Euro erzielten Zahl ergeben.

Der GRENKE Konzern (GRENKE) ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unter-nehmen. Kundinnen und Kunden erhalten alles aus einer Hand: vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechte Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt stehen dabei im Mittelpunkt.

1978 in Baden-Baden gegründet, ist die Gruppe heute mit rund 2.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (gemessen nach Vollzeitäquivalenten) in über 30 Ländern weltweit aktiv. Die GRENKE Aktie ist an der Frankfurter Börse gelistet (ISIN: DE000A161N30).



