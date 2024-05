News von Trading-Treff.de Ist die jüngste Konsolidierung im DAX schon beendet? Die Wall Street steckt Inflationsdaten positiv weg, neue Trading-Ideen zum 15.05.2024 Konsolidierungstag 2 im DAX könnte ausreichen Der Aufwärtstrend der Vorwoche wurde bereits in der letzten Handelsstunde vom Freitag und somit zum Wochenausklang gebrochen. Er löste eine erste Konsolidierung ab dem Allzeithoch aus. So gestaltete sich das Signal in der Morgenanalyse zum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...