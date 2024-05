EQS-Media / 15.05.2024 / 07:35 CET/CEST

Stockholm, 15. Mai 2024 - Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: " BAT " und Börse Stuttgart: " EBM "; kurz: "Eurobattery Minerals" oder das "Unternehmen") freut sich, die Unterzeichnung einer Absichtserklärung (MoU) mit dem bekannten Energieversorger Okun Energia Oy bekannt zu geben, der sich anteilig im Besitz der Gemeinde Outokumpu, Finnland, befindet. Diese Absichtserklärung wurde über FinnCobalt Oy, unsere Tochtergesellschaft in Finnland, unterzeichnet und legt die Bedingungen und das Einvernehmen zwischen den Unternehmen für die Entwicklung der lokalen Photovoltaik-Produktion fest, um die kohlenstofffreie Produktion wichtiger Rohstoffe zu fördern und so die grüne Transformation voranzutreiben. Das Projekt zielt darauf ab, durch die Nutzung von Solarenergie eine Möglichkeit für eine lokale kohlenstofffreie Produktion zu schaffen. FinnCobalt Oy - Teil von Eurobattery Minerals - hat einen Teil seines Bergbaugebiets für die Erzeugung von Solarenergie zur Verfügung gestellt, während Okun Energia Oy in die Anlagen investieren und über einen Stromabnahmevertrag (Power Purchase Agreement, PPA) Strom für das Bergwerk liefern wird. Der Anschluss erfolgt "hinter dem Zähler", sodass die Produktion direkt für den Eigenverbrauch ohne Steuern oder Stromübertragungsgebühren erfolgt. "Wir bei Eurobattery Minerals verpflichten uns zu verantwortungsvollen Bergbaupraktiken und leisten einen Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft", so Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals. "Diese Partnerschaft mit Okun Energia Oy ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur kohlenstofffreien Produktion von wichtigen Rohstoffen und steht im Einklang mit unseren Zielen, verantwortungsvoll zu wirtschaften und die grüne Transformation zu unterstützen." Zu den Schlüsselfaktoren der Absichtserklärung gehören die Förderung der kohlenstofffreien Produktion wichtiger Rohstoffe und die Steigerung der gesellschaftlichen Akzeptanz. Ziel ist es, einen Rahmen für langfristige lokale Kooperationsaktivitäten zu schaffen, die beiden Parteien und auch der lokalen Gemeinschaft zugutekommen. Das Hautalampi-Batteriemineralprojekt befindet sich in einem historischen Bergbaugebiet, in dem es eine starke lokale Unterstützung für Bergbauaktivitäten gibt. Die Gemeinde hat sich von einer Bergbaustadt zu einem Industriezentrum entwickelt, und die Eröffnung des Bergwerks wird mit Spannung erwartet. Durch das Projekt sollen Arbeitsplätze vor Ort geschaffen werden, und die Gemeinde arbeitet daran, dies zu verwirklichen. Die Gemeinde Outokumpu unterstützt das Projekt nach Kräften. "Die Solarenergie ist ein wichtiger Bestandteil der grünen Transformation, und unsere Aufgabe besteht im Wesentlichen darin, die nachhaltige Entwicklung von Outokumpu zu unterstützen", so Tero Mäntylä, CEO von Okun Energia Oy. Eurobattery Minerals ist bestrebt, durch den Einsatz modernster Technologie einen verantwortungsvollen und modernen Bergbau zu betreiben. Der Bergbausektor spielt eine strategische Rolle beim Übergang zu einer digitalisierten und dekarbonisierten Wirtschaft, die mit der EU-Agenda 2030 und den "Fit for 55"-Zielen im Einklang steht. Die Unterzeichnung dieser Absichtserklärung ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg zu verantwortungsvollen Bergbaupraktiken und einer kohlenstofffreien Produktion. Eurobattery Minerals freut sich auf eine enge Zusammenarbeit mit Okun Energia Oy und der örtlichen Gemeinde, um diese Vision zu verwirklichen und verantwortungsvoll abgebaute Minerale aus Europa für Europa zu liefern. Über Eurobattery Minerals Eurobattery Minerals AB schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market ( BAT ) sowie der deutschen Börse Stuttgart ( EBM ) notiert ist. Mit der Vision, Europa zu einem Selbstversorger mit verantwortungsvoll abgebauten Batteriemineralen zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekte in Europa, um essenzielle Rohstoffe zu liefern und somit eine sauberere Welt zu ermöglichen. Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn und Twitter . Kontakt Eurobattery Minerals AB Roberto García Martínez - CEO E-Mail: info@eurobatteryminerals.com Kontakt Investor Relations E-Mail: ir@eurobatteryminerals.com Mentor Augment Partners AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB Telefon: +46 0-86 042 255 E-Mail: info@augment.se



