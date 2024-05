EQS-News: Aumann AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

Aumann verzeichnet im ersten Quartal 2024 einen deutlichen Anstieg des EBITDA um 94,5 % auf 6,7 Mio. €



Beelen, 15. Mai 2024



Die Aumann AG ("Aumann", ISIN: DE000A2DAM03), ein führender Hersteller von Automatisierungslösungen für die Elektromobilität, konnte seinen Umsatz im ersten Quartal 2024 um 15,8 % auf 64,5 Mio. € steigern. Vor dem Hintergrund der zuletzt deutlich verbesserten Profitabilität im Auftragsbestand konnte das EBITDA der ersten drei Monate von 3,5 Mio. € im Vorjahreszeitraum auf 6,7 Mio. € nahezu verdoppelt werden. Die EBITDA-Marge stieg von 6,2 % im Vorjahr auf 10,5 % und liegt damit bereits in der oberen Hälfte der prognostizierten Marge für das Geschäftsjahr 2024. Besonders stark zeigte sich das Segment E-mobility, welches im Vorjahresvergleich im Umsatz um 23,1 % auf 48,6 Mio. € und im EBITDA um 129,1 % auf 5,3 Mio. € zulegen konnte.



Der Auftragseingang lag nach den ersten drei Monaten mit 76,0 Mio. € marginal über dem Vorjahresniveau. Nachdem das Segment Classic im Vorjahreszeitraum noch von einem Großauftrag im Bereich der erneuerbaren Energien geprägt war, belief sich der Anteil des strategisch führenden Segments E-mobility am Auftragseingang im ersten Quartal 2024 auf 90,8 %. Mit einem segmentübergreifenden Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz (Book-to-Bill Ratio) nach drei Monaten von 1,18 wurde der Auftragsbestand von 276,5 Mio. € um 13,5 % auf nunmehr 313,9 Mio. € ausgebaut. Der Auftragsbestand erreicht damit nicht nur erneut einen Höchstwert in der Unternehmensgeschichte, sondern bildet in einem von Unsicherheiten geprägten Marktumfeld weiterhin ein solides Fundament für das prognostizierte Umsatz- und Ergebniswachstum.



Auf Basis des erfolgreichen Jahresauftakts, einer Liquiditätsposition von 137,8 Mio. € und einer Eigenkapitalquote von 54,9 % ist Aumann weiterhin hervorragend aufgestellt.



Die Quartalsmitteilung zum 31. März 2024 ist unter www.aumann.com verfügbar.



Aumann AG

Dieselstraße 6

48361 Beelen

Deutschland

Tel +49 2586 888 7800

Fax +49 2586 888 7805

ir@aumann.com

www.aumann.com



Vorstand

Sebastian Roll (CEO)

Jan-Henrik Pollitt (CFO)



Aufsichtsrat

Gert-Maria Freimuth (Vorsitzender)

Christoph Weigler

Dr.-Ing. Saskia Wessel



Registergericht

Amtsgericht Münster, Registernummer: HRB 16399



