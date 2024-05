Die Allianz bestätigte am Morgen den Jahresausblick. Das März-Quartal schloss der Versicherungskonzern mit einem "bereinigten" Gewinnwachstum von 16 % ab. China plant ein neues Rettungspaket für den angeschlagenen Immobilienmarkt. Millionen unverkaufter Häuser sollen aufgekauft und in Sozialbauten gewandelt werden. Short-Squeeze bei Sony. Der japanische Elektronikkonzern überrascht mit einem kompletten Paket, um die Stimmung der Aktionäre zu heben.Der Aktienhandel in Asien ist am Mittwochmorgen zweigeteilt in China und den Rest. Die ...

