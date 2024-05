In nur zwei Wochen seit Beginn dieses Monats haben Hedgfonds und andere spekulative Investoren mit ihren Wetten gegen die GameStop-Aktie Milliardenverluste eingefahren. Die Hintergründe.Die Aktie des Videospielhändlers GameStop erlebt einen regelrechten Höhenflug und stellt Short-Seller vor massive Verluste in Höhe von über einer Milliarde US-Dollar. Im Laufe dieses Monats hat sich der Aktienkurs des Meme-Stocks etwa verdreifacht und auch bei anderen stark leerverkauften Aktien ein wahres Kursfeuerwerk an der Börse entfesselt. Mit einem Anstieg von bis zu 119 Prozent am Montag und insgesamt 185 Prozent im Mai verzeichnen Short-Seller laut Daten von S3 Partners massive Verluste von insgesamt …