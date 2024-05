EQS-News: Friedrich Vorwerk Group SE / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

FRIEDRICH VORWERK steigert EBITDA im ersten Quartal um 21 % auf 6,8 Mio. € und erhöht damit die EBITDA-Marge auf 9 % bei 76,7 Mio. € Umsatz



15.05.2024 / 07:57 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





FRIEDRICH VORWERK steigert EBITDA im ersten Quartal um 21 % auf 6,8 Mio. € und erhöht damit die EBITDA-Marge auf 9 % bei 76,7 Mio. € Umsatz Tostedt, 15. Mai 2024 - Die FRIEDRICH VORWERK Group SE (ISIN DE000A255F11), ein führender Anbieter von Lösungen im Bereich der Energieinfrastruktur für Gas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen, hat in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres den Umsatz um 5 % auf 76,7 Mio. € gesteigert. Das EBITDA erhöhte sich im selben Zeitraum um 21 % auf 6,8 Mio. €, was einer Marge von 8,8 % entspricht. Treiber der Profitabilitätssteigerung ist vor allem die graduelle Fertigstellung der von hohen Preissteigerungen belasteten Altprojekte und Rahmenverträge. An die Stelle der vorgenannten Projekte treten neue Projekte, welche zu deutlich besseren Konditionen abgeschlossen werden konnten und einen entsprechend hohen positiven Ergebnisbeitrag leisten. Daneben konnte auch der Anteil an Nachunternehmerleistungen im ersten Quartal reduziert und ein größerer Teil der Wertschöpfung durch eigene Ressourcen erbracht werden. Dies führt zwar zu einem moderaten Anstieg des Umsatzes, erhöht auf Grund von Effizienzgewinnen jedoch die Profitabilität. Mit einem Auftragseingang von 121,3 Mio. € entwickelte sich auch die Auftragslage des Unternehmens im ersten Quartal äußerst positiv. Insbesondere das Segment Electricity trug mit der Akquisition mehrerer mittelgroßer Aufträge für die Errichtung von Umspannwerken erneut wesentlich zu dieser Entwicklung bei. Der Auftragsbestand verbleibt mit einem Wert von 1.045 Mio. € auf Rekordniveau und bildet eine hervorragende Basis für eine Fortsetzung des Wachstumskurses in den nächsten Jahren. Vor dem Hintergrund dieser positiven Entwicklungen erwartet der Vorstand eine Fortsetzung der Profitabilitätsverbesserung und rechnet für das Geschäftsjahr 2024 weiterhin mit einem Umsatz von mindestens 380 Mio. € bei einer EBITDA-Marge von 11 bis 13 %. Die vollständige Quartalsmitteilung ist unter www.friedrich-vorwerk-group.de verfügbar. Kontaktdaten FRIEDRICH VORWERK Group SE

Harburger Straße 19

21255 Tostedt

Tel +49 4182 - 29470

Fax +49 4182 - 6155

ir@friedrich-vorwerk.de

www.friedrich-vorwerk-group.de Vorstand

Torben Kleinfeldt (CEO)

Tim Hameister Vorsitzender des Aufsichtsrats

Dr. Christof Nesemeier Registergericht

Amtsgericht Tostedt, HRB 208170



15.05.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com