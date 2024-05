Eine weitere Europäisierung der Finanzaufsicht mache die "Märkte nicht per se tiefer, liquider und effizienter", warnte BaFin-Präsident Mark Branson auf der Jahres-PK seiner Behörde in Frankfurt. Eine stärkere Zentralisierung der Finanzaufsicht sei deshalb nur dann sinnvoll, wenn die Aufgaben auf EU-Ebene effektiver und effizienter erledigt werden können. Doch "ironischerweise", so Branson, berge eine Zentralisierung sogar die Gefahr von Effizienzverlusten. Denn am Ende würden mehr Ressourcen gebraucht als vorher. Der BaFin-Chef reagiert damit auf die Bestrebungen Frankreichs, im Rahmen der zuletzt stark an Fahrt aufgenommenen Debatte um die Vollendung der europäischen Kapitalmarktunion auch die EU-Wertpapieraufsichtsbehörde ESMA mit mehr Macht auszustatten. Bereits Ende vergangenen Jahres hatte auch die französische EZB-Präsidentin Christine Lagarde den ...

