Mutares - Carve-Out Spezialist mit überzeugender Performance. Operativ und auch die Aktie macht Freude. Nach Rekordständen am 11. April mit 41,95 EUR leicht zurückgekommen. Fehlten eigentlich "nur" ein paar weitere Transaktionen? So gewünscht - und Mutares lieferte seitdem weiter ab. Bis heute ein Exit, eine Übernahme dazu. Und die Aktie entsprechend in neuen Höhen - gestern geschlossen bei 42,30 EUR nach neuen Höchstkursen über 43,00 EUR in Tagen zuvor. Nach erwartet starken 2023er Ergebnissen - Geschäftsberichts-Veröffentlichung und damaliger Kursrekord trafen wohl nicht "zufällig" am 11. April ...

