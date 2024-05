Weinfelden (ots) -Kinder werden erneut zu kleinen Künstlerinnen und Künstlern, denn ihre Zeichnungen werden ab Anfang 2025 auf Lidl Einkaufstaschen zu sehen sein. Lidl Schweiz und Pro Juventute führen einen Malwettbewerb durch, um die Kreativität junger Talente zu fördern und gleichzeitig für einen guten Zweck einzustehen.Unter dem Motto "Meine Superkräfte" wurden insgesamt 321 Zeichnungen von Kindern eingereicht. Die Jury hat die drei besten Motive ausgewählt, die nun auf den Lidl Taschen verewigt werden. Zusätzlich werden weitere Zeichnungen in kleinerem Format abgebildet. Die Gewinnerinnen und Gewinner dürfen sich über tolle Preise freuen: Der erste Preis umfasst eine Woche Familien-Ferien im Hotel Chesa Spuondas in St. Moritz, der zweite Preis eine Übernachtung inklusive Badeeintritt für die ganze Familie im Swiss Holiday Park Morschach, und der dritte Preis einen Tageseintritt für die ganze Familie im Zoo Zürich.Für jede verkaufte Tragetasche spendet Lidl Schweiz 50 Rappen an Pro Juventute. Dominique Heinicke, Bereichsleiterin Partnerschaften und Fundraising bei Pro Juventute, zeigt sich erfreut über die erneute Zusammenarbeit: "Angesichts des positiven Feedbacks im vergangenen Jahr freuen wir uns sehr auch in diesem Jahr über die Möglichkeit, mit Lidl Schweiz diesen besonderen Malwettbewerb durchführen zu können. Diese Initiative trägt dazu bei, Kinder und ihre Familien zu unterstützen und zu fördern."Kontakt Lidl Schweiz:MedienstelleDunantstrasse 158570 WeinfeldenTel.: +41 (0)71 627 82 00E-Mail: media@lidl.chwww.lidl.chOriginal-Content von: LIDL Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100016795/100919403