Nasdaq Copenhagen A/S: Investeringsforeningen PFA Invest - removal from trading

Last day of trading UCIT shares in the below sub-funds issued by Investeringsforeningen will be 7 June 2024. After this, Investeringsforeningen PFA Invest has no sub-funds admitted to trading on Nasdaq Copenhagen. ISIN: DK0060446896 --------------------------------------------------- Name: PFA Invest Kreditobligationer --------------------------------------------------- Last day of trading: 7 June 2024 --------------------------------------------------- Short name: PFIKRB --------------------------------------------------- Orderbook ID: 90095 --------------------------------------------------- ISIN: DK0060700433 ------------------------------------------------------- Name: PFA Invest Indeks Mellemlange Obl ------------------------------------------------------- Last day of trading: 7 June 2024 ------------------------------------------------------- Short name: PFIIMO ------------------------------------------------------- Orderbook ID: 120410 ------------------------------------------------------- ISIN: DK0060446706 ----------------------------------------------- Name: PFA Invest Globale Aktier ----------------------------------------------- Last day of trading: 7 June 2024 ----------------------------------------------- Short name: PFIGLA ----------------------------------------------- Orderbook ID: 900094 ----------------------------------------------- ISIN: DK0060446623 ---------------------------------------------- Name: PFA Invest Danske Aktier ---------------------------------------------- Last day of trading: 7 June 2024 ---------------------------------------------- Short name: PFIDKA ---------------------------------------------- Orderbook ID: 90093 ---------------------------------------------- ISIN: DK0062266391 -------------------------------------------------------- Name: PFA Invest Balance C Akkumulerende -------------------------------------------------------- Last day of trading: 7 June 2024 -------------------------------------------------------- Short name: PFIBCA -------------------------------------------------------- Orderbook ID: 291651 -------------------------------------------------------- ISIN: DK0060814366 ------------------------------------------- Name: PFA Invest Balance AA ------------------------------------------- Last day of trading: 7 June 2024 ------------------------------------------- Short name: PFIBA ------------------------------------------- Orderbook ID: 139714 ------------------------------------------- ISIN: DK0060814440 -------------------------------------------------------- Name: PFA Invest Balance A Akkumulerende -------------------------------------------------------- Last day of trading: 7 June 2024 -------------------------------------------------------- Short name: PFIBAAK -------------------------------------------------------- Orderbook ID: 139700 -------------------------------------------------------- ISIN: DK0060522829 ------------------------------------------ Name: PFA Invest Balance A ------------------------------------------ Last day of trading: 7 June 2024 ------------------------------------------ Short name: PFIBAA ------------------------------------------ Orderbook ID: 99629 ------------------------------------------ ISIN: DK0060446979 ------------------------------------------ Name: PFA Invest Balance B ------------------------------------------ Last day of trading: 7 June 2024 ------------------------------------------ Short name: PFIBAB ------------------------------------------ Orderbook ID: 90096 ------------------------------------------ ISIN: DK0060622884 ------------------------------------------ Name: PFA Invest Balance C ------------------------------------------ Last day of trading: 7 June 2024 ------------------------------------------ Short name: PFIBAC ------------------------------------------ Orderbook ID: 109111 ------------------------------------------ For further information please contact: Surveillance, tel. (+45) 33 93 33 66