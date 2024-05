Luibke Kelber ist über den Mantel der nicht mehr operativ tätigen DGI AG an die Börse gegangen. Das Unternehmen ist bereits seit vielen Jahren in der Immobilienbranche aktiv. Im Interview: Christoph Charpentier, CFO der Luibke Kelber AG. Sehr geehrter Herr Charpentier, Luibke Kelber ist bereits seit vielen Jahren in der Immobilienbranche unterwegs. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...