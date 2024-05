DJ PTA-News: Uzin Utz SE: Quartalsmitteilung zum 1. Quartal 2024

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Ulm (pta/15.05.2024/08:20) - Umsatzseitig setzte sich bei Uzin Utz im ersten Quartal 2024 die Entwicklung fort, die bereits seit dem zweiten Quartal 2023 zu beobachten war. Die Umsatzerlöse lagen mit 120,0 Mio. EUR 1,0 % unter dem hohen Niveau des Vorjahreswerts (121,2 Mio. EUR). Trotz des Umsatzrückgangs kann Uzin Utz ergebnisseitig auf ein erfolgreiches erstes Quartal zurückblicken. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) fiel mit 9,5 Mio. EUR 20,0 % höher aus als im Vorjahr (7,9 Mio. EUR).

Die vollständige Quartalsmitteilung finden Sie im Anhang sowie unter https://de.uzin-utz.com/investoren/ finanzberichte

Im Mai 2024 Uzin Utz SE Der Vorstand

(Ende)

Aussender: Uzin Utz SE Adresse: Dieselstraße 3, 89079 Ulm Land: Deutschland Ansprechpartner: Sibylle Silbereis (Leitung Investor Relations) Tel.: +49 731 4097-4737 E-Mail: ir@uzin-utz.com Website: www.uzin-utz.de

ISIN(s): DE0007551509 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 15, 2024 02:20 ET (06:20 GMT)