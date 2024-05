DJ PTA-Adhoc: ATOMOS Holding AG: Zertifizierung als Sustainability Bond

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Frankfurt (pta/15.05.2024/08:25) - Frankfurt, 15. Mai 2024 - Die ATOMOS Holding AG (www.atomosholding.com ( https:// www.atomosholding.com/ )), ein Klinikbetreiber mit langjähriger Erfahrung in den Bereichen Health Care und Real Estate, hat heute den Zertifizierungsprozess für die Erlangung des renommierten Österreichischen Umweltzeichens für ihre nachhaltige ATOMOS-Anleihe (ISIN: DE000A3LTTY9 / WKN: A3LTTY) gestartet. Das Ziel der ATOMOS Holding AG ist es, die Zertifizierung bereits im Juni abzuschließen und den Sustainable Bond nachhaltigen Großinvestoren anzubieten.

Das sog. Österreichische Umweltzeichen für nachhaltige Finanzprodukte ist das älteste derartige Zertifikat in der EU, das vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) in Österreich vergeben wird. Nachhaltige Anleihen können qualifizierbar sein, wenn sie die Schlüsselkriterien der Richtlinie UZ 49 für nachhaltige Finanzprodukte erfüllen. Die ATOMOS erfüllt nachweislich ihrer bereits früher durch Ernst & Young WP-Gesellschaft zertifizierten Nachhaltigkeitsberichte die Auswahlkriterien bzgl. positiver Leistungen für Umwelt und Soziales, insbesondere folgen sämtliche Baumaßnahmen den Nachhaltigkeitsstandards ("Green Building") und zielen auf den hochprofitablen und nachhaltigen Betrieb der Kliniken und sozialen Infrastruktur ab. Mit dem Österreichischen Umweltzeichen wird die ATOMOS-Anleihe im Zuge der Zertifizierung nun eine tiefgehende Prüfung unterlaufen und alle nötigen Maßnahmen und Ziele setzen, um dieses staatliche UZ 49-Label in Kürze zu tragen. Weiterhin sind auch sämtliche ATOMOS Managementfunktionen strikt an ESG-Vorgaben zu Transparenz, Reporting und Qualitätsanforderungen ausgerichtet.

Dr. med. Florian Valach, Vorstand: "Erstellung und Betrieb der Atomos-Kliniken sind stringent an den 11 Säulen der ATOMOS-Betriebsphilosophie ausgerichtet. Viele unserer Gebäude zertifizieren wir z.B. nach dem DGNB System für nachhaltige Immobilien, bei unseren Entwicklungszielen berücksichtigen wir die SDGs - die nachhaltigen Ziele der Vereinten Nationen." Herr Mag. Erwin Krause ergänzt: "Ethisches und sozial umsichtiges Wirtschaften hat uns bei der Immobilienentwicklung über viele Jahrzehnte sehr erfolgreich gemacht. Ich freue mich sehr, dass wir diesen für nachhaltiges Investieren entscheidenden Ansatz bald auch bei unserem ATOMOS-Bond als Qualifizierung werden bestätigen können!"

Über die ATOMOS Holding AG

Die ATOMOS Holding AG entwickelt und investiert in Gesundheitsprojekte in der DACH Region. Der Investitionsschwerpunkt liegt auf Projekten, die unserer Gesundheits- und Betreuungsphilosophie entsprechen und gleichzeitig unsere strengen betriebswirtschaftlichen Kriterien beim Immobilienerwerb und -betrieb erfüllen. Der Fokus liegt auf dem raschen Aufbau eines Standortportfolios in dem von uns identifizierten Wachstumsbereich. Als Bestandshalter und gleichzeitig Betreiber mit aktivem Portfolio- und Asset-Management, erzielt die ATOMOS Holding AG einen stetigen Wertzuwachs.

(Ende)

Aussender: ATOMOS Holding AG Adresse: Heiligenstädter Lände 29/7, 1190 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Antonia Hoffstaedter Tel.: +43 1 367365312 E-Mail: info@atomosholding.com Website: www.atomosholding.com

ISIN(s): DE000A3LTTY9 (Anleihe) Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 15, 2024 02:25 ET (06:25 GMT)