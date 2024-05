MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat Cewe nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 124 Euro belassen. Der Fotodienstleister habe sehr stark abgeschnitten und die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem erwarte Cewe den Umsatz 2024 nun in der oberen Hälfte der bestätigten Zielspanne, womit er und der Markt aber schon gerechnet hätten. Der Ausblick sehe konservativ aus und spiegele wohl die konjunkturellen Unsicherheiten wider./gl/la

