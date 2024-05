Solana News: 3 Gründe, warum SOL jetzt besser als Ethereum ist

Der historische Battle zwischen Ethereum und Solana spiegelt den Wettbewerb zwischen dem etablierten Marktführer und dem Herausforderer wider. Ethereum, als First-Mover, hat sich als führende Plattform für Smart Contracts und dezentrale Anwendungen etabliert. Solana hingegen hat sich als starker Konkurrent positioniert, indem es durch schnelle Transaktionszeiten und niedrige Gebühren durchaus beeindruckt. Diese technischen Vorteile haben Solana zuletzt an Stärke gewinnen lassen. Die jeweiligen Communities beider Plattformen diskutieren oft leidenschaftlich über die Vorzüge und Schwächen ihrer bevorzugten Blockchains - doch welche Kryptowährung hat 2024 mehr Potenzial?

Die Geschichte von Ethereum und Solana

Ethereum begann 2013 mit dem jungen Programmierer Vitalik Buterin, der eine Blockchain entwickelte, die über Bitcoin hinausgehen sollte. Dies sollte gelingen, indem die neue L1 Werte überträgt, Code ausführt und dApps unterstützt. Nach der Veröffentlichung des Whitepapers 2014 und einer erfolgreichen Crowdsale startete die Ethereum-Blockchain 2015 offiziell. Trotz ihres Erfolgs führten die hohe Nutzung zu Netzüberlastungen und hohen Gebühren, was durch Layer-2-Lösungen und Upgrades wie dem Wechsel zu Proof-of-Stake (PoS) angegangen wird.

Solana startete derweil erst 2017 unter der Leitung von Anatoly Yakovenko, einem ehemaligen Qualcomm-Ingenieur, der eine skalierbare und schnelle Blockchain schaffen wollte. Dank des innovativen Proof-of-History (PoH) Konsensmechanismus kombiniert mit Proof-of-Stake (PoS) kann Solana mehr Transaktionen pro Sekunde verarbeiten als Ethereum. Seit 2020 wächst das Solana-Ökosystem rasant, lockt Entwickler und Nutzer mit hoher Geschwindigkeit und niedrigen Gebühren an, obwohl wiederholte Ausfälle die Zuverlässigkeit und Sicherheit in Frage stellten.

Natürlich gibt es überzeugende Argumente für sowohl Ethereum als auch Solana. Ethereum bietet Stabilität und breite Akzeptanz, während Solana mit schnellen Transaktionen und niedrigen Gebühren punktet. Ein ausgewogenes Portfolio könnte daher sinnvollerweise sowohl ETH als auch SOL enthalten, um von den Stärken beider Kryptowährungen zu profitieren.

Im folgenden Artikel soll es jedoch um 3 Gründe gehen, warum Solana besser als Ethereum ist und dass auch Solana-basierte Meme-Coins bald wieder pumpen könnten. Gibt es hier möglicherweise sogar den nächsten 100x Coin?

Solana-Boom bei NFTs: erst der Anfang?

Neueste Daten zeigen, dass Solana zuletzt alle anderen Blockchains bei der wöchentlichen NFT-Nutzeradoption übertroffen hat. Obwohl eine Wochen-Metrik nur einen begrenzten Zeitraum abbildet, verdeutlichen die jüngsten positiven Entwicklungen Solanas wachsende Bedeutung im NFT-Sektor.

Mit einer Dominanz von 51 Prozent und 134.000 wöchentlich aktiven Nutzern hat Solana seine Führungsposition hier deutlich ausgebaut. Diese Zahlen unterstreichen nicht nur Solanas technologische Stärken, sondern auch die zunehmende Nutzerakzeptanz. Obwohl NFTs im Jahr 2024 noch nicht das Hype-Thema schlechthin sind, deutet Solana die Stärke an, um Ethereum in verschiedenen Segmenten herauszufordern.

BREAKING BIG: @solana Surpasses All Other Chains Combined in Weekly NFT Blockchain User Adoption.



Dominance: 51%

Blockchain Users: 134K pic.twitter.com/2hHSqX1CfE - SolanaFloor | Powered by Step Finance (@SolanaFloor) May 13, 2024

Hier entwickelt sich Solana weiterhin dynamisch und zeigt besonders bei NFTs und Meme-Coins beeindruckende Erfolge. Das lebendige Ökosystem von Solana wächst kontinuierlich und hat das Potenzial, weitere Marktanteile zu gewinnen.

Solana wird profitabler als Ethereum

Solana hat ferner erstmals Ethereum beim Total Economic Value überholt, der die gesamten Transaktionsgebühren und den Miner Extractable Value (MEV) umfasst. Die Metrik TEV misst den gesamten wirtschaftlichen Wert, der durch Transaktionsgebühren und MEV auf einer Blockchain generiert wird. Dass Solana Ethereum in dieser Metrik überholt hat, zeigt die steigende Nutzung und wirtschaftliche Aktivität auf der Solana-Blockchain. Dies unterstreicht Solanas wachsende Bedeutung im Krypto-Ökosystem und die zunehmende Attraktivität für Entwickler und Nutzer. Solana ist mittlerweile genauso profitabel wie Ethereum.

For the first time ever Solana is more "profitable" than the Ethereum Mainchain! pic.twitter.com/HqkUcNNLpm - Leon Waidmann | On-Chain Insights (@LeonWaidmann) May 15, 2024

Dies ist natürlich dem Dencun-Upgrade geschuldet, dass die Gebühren über L2 massiv verringerte, was eben auch die Einnahmen von Ethereum reduziert. Klar ist - die Skalierung von Ethereum wird eben zulasten der Profitabilität gehen. Dies spricht zwar nicht unbedingt für Solana, allerdings gibt es ein oftmals genanntes Argument für die Überlegenheit von Ethereum weniger.

Sentiment: Markt ist bullisch für SOL und bearish für ETH

Das Sentiment für Kryptowährungen ist entscheidend, da positive Marktstimmungen oft weiter anhalten. Der Spruch "The trend is your friend" verdeutlicht an dieser Stelle, dass einmal etablierte Trends meist an Dynamik gewinnen. Daher ist es wichtig, das Sentiment im Auge zu behalten.

In den letzten Wochen war das Sentiment für Ethereum eher bearish, während es für Solana zunehmend bullisch war. Diese unterschiedlichen Stimmungen könnten darauf hindeuten, dass Solana gegenüber Ethereum zu bevorzugen ist. Ein Blick auf den SOL/ETH-Chart zeigt hier ebenso einen klaren Aufwärtstrend für Solana.

Diese Entwicklung könnte Investoren dazu veranlassen, ihre Präferenzen zugunsten von Solana anzupassen und entsprechend zu handeln. Denn Ethereum wertete gegenüber Solana zuletzt deutlich ab.

Boom bei Solana-Meme-Coins: Schafft SEAL jetzt 100x?

Die jüngste Stärke von Solana hat auch Projekte im Solana-Ökosystem beflügelt. Diese Entwicklung führte zu einer bemerkenswerten Outperformance vieler Solana-Meme-Coins gegenüber ihren ERC-20-Pendants. Investoren sehen in Solana eine bevorzugte Layer-1-Blockchain für spekulatives Kapital im Mai 2024. Diese Präferenz resultiert aus den schnellen Transaktionszeiten und den niedrigen Gebühren von Solana, die es ideal für den Handel und die Entwicklung neuer Projekte machen. Die steigende Akzeptanz und das wachsende Vertrauen in Solana fördern somit nicht nur SOL, sondern auch die viele auf Solana basierende Projekte, die von diesem Momentum profitieren.

Sealana ist hier ein neuer Meme-Coin auf Solana und hat bereits im Presale fast eine Million US-Dollar eingesammelt. Mit einem kreativen Konzept und starkem viralen Potenzial will Sealana den SEAL Token in der Krypto-Community etablieren. Der Coin bietet eine verlockende Mischung aus Unterhaltung und Investmentpotenzial, ähnlich wie frühere erfolgreiche Meme-Coins. Sealanas humorvolle und kulturell resonante Marketingstrategie, die Aspekte des amerikanischen Alltagslebens aufgreift, verstärkt das virale Potenzial des Coins. Könnte Sealana der nächste große Meme-Coin auf Solana werden?

Angesichts des aktuellen Momentums bei Solana und der Suche nach attraktiven Chancen durch spekulatives Kapital scheint dies durchaus möglich. Trader könnten hier bei SEAL fündig werden. Das offenbart auch eine zunehmende Coverage auf Krypto-Youtube:

Das innovative Send-to-Wallet-Presale-Modell von Sealana erleichtert die Teilnahme erheblich. Anleger können einfach SOL an eine bestimmte Wallet-Adresse senden, was die Mobilisierung von Kapital und den Aufbau einer breiten Basis von Early Adopters fördert. Ein Kauf-Widget auf der offiziellen Website macht die Teilnahme noch einfacher. Diese Presale-Strategie war bereits bei anderen Projekten wie SLERF erfolgreich. Sealana könnte im Mai 2024 genau auf diesen Hype aufspringen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.