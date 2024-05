Der Auftrag wurde schon vor zwei Jahren ausgelöst, nun hat Hersteller New Flyer geliefert: Die Metropolitan Transportation Authority (MTA) in New York freut sich über 60 neue Elektrobusse, die nun von Gouverneurin Kathy Hochul eingeweiht wurden. Die 60 neuen Linienbusse vom Typ Xcelsior Charge NG haben wie berichtet rund 12 Meter Länge und 525 kWh Batteriekapazität. Sie sollen auf Strecken in Queens, Staten Island und Brooklyn eingesetzt werden. ...

