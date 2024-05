Das aus der RWTH Aachen ausgegründete Batterierecycling-Startup Cylib hat eine Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 55 Millionen Euro abgeschlossen. Auf eine erste Pilotlinie in Aachen soll nun bald eine größere Brownfield-Anlage in Deutschland folgen. Die Investoren sind namhaft. Cylib ist Recyclingspezialist für Lithium-Ionen-Batterien und gibt an, bereits Projekte mit europäischen und asiatischen Automobil- und Batterieherstellern im Pilotlinien-Maßstab ...

Den vollständigen Artikel lesen ...