Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die Francotyp-Postalia Holding AG im Geschäftsjahr 2023 (per 31.12.) wegen eines positiven Sondereffekts das EBITDA um 12,5 Prozent auf 31 Mio. Euro gesteigert. In der Folge bestätigt der Analyst das Kursziel und das positive Rating.

Nach Analystenaussage rechne das Management vor dem Hintergrund der weiterhin herausfordernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und des zu erwartenden anhaltenden Rückgangs des weltweiten Briefaufkommens lediglich mit unveränderten bis leicht rückläufigen Umsätzen 2024. Hinsichtlich der ebenfalls auf oder leicht unter dem Vorjahresniveau angesetzten EBITDA-Guidance sei hingegen der Wegfall des vorgenannten letztjährigen Sondereffekts zu berücksichtigen. Laut GSC bewege sich die Marktkapitalisierung der Gesellschaft auf dem aktuellen Kursniveau mit 41,4 Mio. Euro bei weniger als einem Fünftel des für 2024 erwarteten Umsatzes. Unter Berücksichtigung der aktuellen Guidance habe der Analyst die Schätzungen ergebnisseitig nur geringfügig angepasst. In der Folge erneuert der Analyst das Kursziel von 6,30 Euro und bestätigt das Rating "Kaufen".



