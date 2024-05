GOLD Aktuell: Prognose vom 15.05.2024 | Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick für aktive Trader

GOLD

Der Goldpreis hat die Marken in unserer gestrigen Analyse fast perfekt abgeholt. Heute um 14:30 wird der Verbraucherpreisindex in den USA veröffentlicht. Der CPI-Bericht des letzten Monats war der Auslöser für den Rückgang der Aktien- und Anleihemärkte im April, und wenn der CPI morgen erneut heißer als erwartet ausfällt, sollten wir mit einer Rückkehr der Volatilität an den Aktien- und Anleihemärkten rechnen.

Praktisch betrachtet ist der CPI wichtig, weil er die Erwartungen des Marktes an Zinssenkungen der Fed beeinflussen wird, und da die Idee von Zinssenkungen früher als später eine wichtige Stütze für diesen Markt ist, brauchen die Bullen, dass der CPI eine Fortsetzung des Rückgangs der Inflation zeigt und damit die Erwartungen an Zinssenkungen im September verstärkt.

Uns ist bewusst, dass der Ausgang der CPI Zahlen den Dollar entweder stärken oder schwächen wird. Bei Gold kommt aber noch die Besonderheit dazu, dass höhere Inflation gut für den Goldpreis ist. Im Laufe des Tages werden wir extra CPI Analysen veröffentlichen. Bis dahin viel Erfolg mit der heutigen Goldprognose.

Der Goldpreis, auch wenn wir in einer Range sind, die bullischen Ziele von gestern abgeholt und hat sich zur Markteröffnung auch über die tägliche Verkaufszone etabliert und hat als tägliches Ziel 2375er Marke im Visier - Allerdings bei vorteilhaften CPI Daten könnte die 2400 er Marke geknackt werden. Sehr spannend! Quelle: xStation5 von XTB - Goldpreis Mai 2019: 1300 $

Quelle: xStation5 von XTB

