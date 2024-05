tonies meldete für das erste Quartal 2024 ein robustes Wachstum von 20,3% im Vergleich zum Vorjahr und einen Umsatz von 78,3 Mio. EUR, was leicht über den Markterwartungen liegt. Trotz einer langsameren Wachstumsrate im Vergleich zum Gesamtjahresziel von 33% aufgrund von Unterbrechungen der Lieferkette und einer starken Vorjahresbasis in den USA, führten die Nicht-DACH-Märkte, insbesondere Nordamerika und der Rest der Welt, die Expansion mit bemerkenswerten Wachstumsraten von 47% bzw. 49% an. tonies bestätigte seine Prognose für 2024 und erwartet einen Umsatz von mindestens EUR 480 Mio. und eine bereinigte EBITDA-Marge zwischen 6% und 8% sowie einen positiven Free Cashflow von EUR 10 Mio. Die Analysten von mwb research behalten ihren positiven Ausblick bei und bestätigen ihr BUY-Rating mit einem unveränderten Kursziel von EUR 8,70, was eine solide Performance in allen Schlüsselmärkten und Produktkategorien widerspiegelt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/tonies%20SE





