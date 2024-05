Cancom hatte einen guten Start in das Jahr 2024, wobei die positive Entwicklung hauptsächlich durch die übernommene KBC-Gruppe (jetzt CANCOM Austria Group) unterstützt wurde, die ab dem 1. Juni 2023 konsolidiert wurde. Die Umsätze stiegen um 39% im Jahresvergleich, angeführt von anorganischem Wachstum, während der organische Umsatz aufgrund der schwachen Nachfrage in Deutschland um ca. 6% im Jahresvergleich zurückging. Inflationsbedingter Gegenwind und Währungsverluste führten jedoch zu einem langsameren Wachstum des EBITDA um 26% auf EUR 30 Mio. im Jahresvergleich. Trotz der Herausforderungen in der Branche aufgrund der gedämpften Nachfrage aus dem deutschen Mittelstand erwartet das Unternehmen eine Beschleunigung der Aufträge in H2 2024, da die Kundennachfrage nach IT-Dienstleistern weiter steigt. Für das Geschäftsjahr 2024 wird eine Margenausweitung erwartet, wobei sich die Brutto- und EBIT-Margen aufgrund von Synergien mit CANCOM Österreich verbessern dürften. Infolgedessen bekräftigte das Management seine Prognose für das Jahr 2024, wonach Umsatz und EBITDA um jeweils ca. 23% gegenüber dem Vorjahr wachsen sollen. Die Analysten von mwb research sind weiterhin optimistisch, was die Wachstumsaussichten von Cancom angeht, ändern aber ihr Rating von KAUFEN auf HALTEN mit einem unveränderten Kursziel von EUR 33,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Cancom%20SE





