Die Ergebnisse von Brenntag für das erste Quartal 24 lagen um 6-7% unter den Konsenswerten. Grund dafür waren der anhaltende Preisdruck und die schwache Nachfrage vor dem Hintergrund eines schwierigen makroökonomischen und geopolitischen Umfelds. Der Umsatz ging in Q1 um 12% auf 4 Mrd. EUR zurück, belastet durch schwächere Preise, die den Einfluss besserer Mengen mehr als aufhoben. Das Bruttoergebnis vom Umsatz sank im Jahresvergleich um 6 % und das op. EBITA sank um 25% im Vergleich zum Vorjahr, was auf die unzureichende Absorption von Fixkosten und höhere Abschreibungen zurückzuführen ist. Das Management erwartet ein weiterhin schwieriges erstes Halbjahr und eine allmähliche Erholung im zweiten Halbjahr. Das Management zeigt sich vorsichtig optimistisch, dass sich die operative Leistung im Laufe des Jahres '24 verbessern wird, und hat daher seine Prognose für das GJ nach unten korrigiert. Das Unternehmen strebt nun an, das untere Ende der ursprünglichen op. EBITA-Spanne von 1,23 bis 1,43 Mrd. EUR zu erreichen, was etwas enttäuschend war und eine stagnierende bis rückläufige Rentabilität bedeuten könnte. Die Analysten von mwb research passen ihre Schätzungen an, empfehlen aber weiterhin KAUFEN, wenn auch mit einem niedrigeren Kursziel von EUR 85,00 (vorher: EUR 90,00). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Brenntag%20SE





