Die Commerzbank hat davon profitiert, dass die Zinsen nicht so schnell fallen, wie noch zu Jahresbeginn erwartet. Das Nettoergebnis stieg deutlich um 29 Prozent auf 747 Mio. Euro und die Ziele für 2024 wurden bestätigt. Die Aktie übersprang im Tagesverlauf sogar die Marke von 15 Euro.Jubel in Frankfurt: Die Commerzbank hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023 so gut abgeschnitten, wie seit 13 Jahren nicht mehr. Trotz der unverändert belastenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...