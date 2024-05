SHENZHEN (IT-Times) - Ein mysteriöser Unfall hat sich mit einem New Energy Vehicle (NEV) von BYD in China ereignet, wobei der Fahrer offenbar verletzt in ein Krankenhaus gebracht wurde. In China kursierten Gerüchte, dass ein Fahrer bei einem Unfall mit einem BYD-Auto verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert...

Den vollständigen Artikel lesen ...