Linz (www.anleihencheck.de) - Eine Überraschung nach oben brachten die tschechischen Inflationsdaten für April, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Preise seien im Vergleich zum Vormonat um 0,7% gestiegen. Der Vergleich zum Vorjahr ergebe sich ein Anstieg der Verbraucherpreise von 2,9%. Eine der Hauptursachen für die Beschleunigung im April sei auf den unerwarteten Anstieg der Lebensmittelpreise zurückzuführen. Die tschechische Krone (CZK) habe nach der Veröffentlichung zulegen können, da der Markt weitere Zinssenkungen um 50 Basispunkte in den kommenden Monaten für weniger wahrscheinlich halte, sondern eher mit kleineren Zinsschritten von 25 Basispunkten rechne. Durch diese Unterstützung notiere der EUR/CZK-Wechselkurs aktuell bei rund 24,800. (15.05.2024/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...