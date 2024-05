Nach gedämpften Erwartungen für das kommende Geschäftsjahr steht die Aktie von Schott Pharma am Mittwoch unter Druck. Der Pharmazulieferer warnte am Dienstagabend vor schwachen Verkäufen von Spritzen im kommenden Jahr an einen Großkunden. Schott Pharma (DE000A3ENQ51) hat die Erwartungen für das Geschäftsjahr 2024/25 gesenkt, da geringere Verkäufe von Spritzen an einen Großkunden erwartet werden. ...

