FLOKI Kurs geht durch die Decke: Kommt es zum neuen Allzeithoch?

Am Kryptomarkt war schonmal deutlich mehr los. Die meisten der 100 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung haben in diesem Jahr schon deutlich höhere Kurse gesehen und derzeit sieht es auch nicht danach aus, als würde sich das in den nächsten Tagen ändern. Bitcoin ist von seinem Allzeithoch im März um mehr als 10.000 Dollar eingebrochen und hat auch die meisten Altcoins mit nach unten gerissen. Bei FLOKI bleibt die Stimmung allerdings bullish. Der einstige Meme Coin konnte sich in den letzten Tagen den Bären widersetzen. Kommt es bald zu einem neuen Allzeithoch?

Gewinner des Tages

Schaut man sich die Top 100 Coins heute an, findet man nicht viele, die in den letzten 24 Stunden nennenswerte Gewinne eingebracht haben. Unter den 3 Gewinnern des Tages finden sich mit PEPE und FLOKI zwei Meme Coins, wobei FLOKI mit einem Plus von mehr als 13 % die beste Performance hingelegt hat. Damit knüpft der Coin an eine Gewinnserie an, die schon eine ganze Weile andauert.

(FLOKI Kursentwicklung in den letzten 24 Stunden - Quelle: Coinmarketcap)

Mit dem Plus von heute summieren sich die Gewinne der letzten Woche auf über 30 %. Im letzten Monat hat FLOKI sogar um mehr als 40 % zugelegt, während Bitcoin 2 % verloren hat und viele andere Altcoins Verluste im zweistelligen Bereich eingebracht haben, was die Stärke von FLOKI umso beeindruckender macht. Das passiert in einem Umfeld, in dem auch PEPE ein neues Allzeithoch erreicht hat, wodurch schnell klar wird, dass die Meme Coin Season noch immer in vollem Gang ist.

Vor diesem Hintergrund stehen die Chancen also gut, dass FLOKI mit dem Umsetzen seiner ambitionierten Roadmap nochmal ein neues Allzeithoch erreichen wird. Werden die Pläne tatsächlich umgesetzt, könnten sogar Kursziele möglich sein, die ein Vielfaches höher als das bisherige Allzeithoch sind. Von dem aktuellen Hype um Meme Coins profitieren aber auch Coins mit niedrigerer Bewertung, wie sich aktuell bei $DOGEVERSE zeigt.

Jetzt mehr über $DOGEVERSE erfahren.

Wird Dogeverse Floki überholen?

In Bezug auf die Marktkapitalisierung wird wohl kein neuer Meme Coin FLOKI so schnell überholen. Nur eine Handvoll Coins erreichen die Milliarden Dollar Marke und FLOKI ist mit mehr als 2 Milliarden Dollar sogar noch deutlich mehr wert. In Bezug auf die Rendite können dennoch viele Meme Coins FLOKI outperformen, da sich der Wert vor allem am Anfang schnell vervielfachen kann, wenn die Marktkapitalisierung noch nicht so hoch ist. Bei $DOGEVERSE deutet derzeit alles auf eine Kursexplosion nach dem Launch hin.

($DOGEVERSE Token-Vorverkauf - Quelle: Dogeverse Website)

Bei $DOGEVERSE haben Anleger noch die Möglichkeit, im Presale einzusteigen, wobei diese Chance schon bald vorbei sein dürfte, da Investoren bereits Token im Wert von mehr als 15 Millionen Dollar gekauft haben und der Vorverkauf auf 17 Millionen Dollar begrenzt ist. $DOGEVERSE überzeugt mit einem Multi Chain Launch und ist bereits auf Solana, Ethereum, Base, BSC, Polygon und Avalanche erhältlich, wodurch ein breites Publikum angesprochen wird und Anleger sich nicht für eine Blockchain entscheiden müssen. Außerdem ist eine Staking-Funktion integriert, die es ermöglicht, ein passives Einkommen in Form von zusätzlichen Token zu erzielen, wobei die APY (jährliche Rendite) mit der Größe des Staking Pools variiert und dadurch vor allem am Anfang sehr hoch ist.

Jetzt $DOGEVERSE im Presale kaufen.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.