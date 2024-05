Das geplante Gesetz zur "Familienstartzeit" befindet sich in der Schwebe. Eine Bielefelder Digitalagentur will "nicht länger auf die schleppende Umsetzung" warten - und bietet begleitenden Elternteilen schon jetzt bezahlten Urlaub nach Geburt oder Adoption. Damit ist sie nicht allein. Bekommt ein Paar ein Kind, greifen Väter und gleichgestellte Partner:innen der Mutter oft auf ihre regulären Urlaubstage zurück, um die ersten Tage und Wochen in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...