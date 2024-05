ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Hapag-Lloyd nach Quartalszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 101 Euro belassen. Die operativen Ergebniskennziffern der Reederei lägen dank einer besser als erwarteten Kostenentwicklung deutlich über den Konsensschätzungen, schrieb Analyst Cristian Nedelcu am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Dazu komme die angehobene Zielspanne für das operative Ergebnis (Ebitda), deren Mitte allerdings der Konsensschätzung entspreche. Zudem sei die Aktie seit Beginn der Probleme im Roten Meer im Dezember um 50 Prozent gestiegen, im Vergleich zu nur 6 Prozent bei Konkurrent Moller-Maersk. Sie preise die damit verbundenen höheren Gewinne so schon großteils ein./gl/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2024 / 06:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2024 / 06:18 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000HLAG475

