Die zweitägige Veranstaltung wird Branchenführer zusammenbringen, um Strategien zur Bewältigung von Herausforderungen entlang des Produktlebenszyklus zu erkunden von Forschung und Entwicklung bis zur globalen Vermarktung

Cencora ein weltweit tätiges Gesundheitsunternehmen, wird Führungskräfte aus der gesamten Gesundheits- und Biopharmabranche zu seinem ersten ThinkLive Cell and Gene Therapy (CGT) Summit zusammenbringen, eine Veranstaltung, auf der die neuesten Entwicklungen im CGT-Sektor und Strategien zur Beschleunigung der Produktvermarktung und des Zugangs für Patienten erörtert werden.

Die zweitägige virtuelle Veranstaltung, die am 14. Mai beginnt, bietet Podiumsdiskussionen und Präsentationen zu wichtigen Themen und Überlegungen rund um die Kommerzialisierung von der klinischen Herstellung und der Vertriebsstrategie bis hin zu den Lösungen, die zur Unterstützung einer effizienten globalen Markteinführung, zur Bewältigung der besonderen Anforderungen an die Lieferkette und zur Überwindung von Hindernissen auf dem Weg zum Patienten erforderlich sind. Auf der Veranstaltung werden die Perspektiven eines breiten Spektrums von Führungskräften vorgestellt, darunter Experten von Unternehmen, die eine CGT eingeführt haben oder entwickeln, sowie Vertreter von Patientenvertretungen, Handelsverbänden und der U.S. Food and Drug Administration (FDA).

"Wir beginnen eine neue Ära in der Zell- und Gentherapie mit neuen Modalitäten, die auf den Markt kommen, und einer wachsenden Anzahl von Produkten in der klinischen Entwicklung, einschließlich Therapien, die größere Patientenpopulationen ansprechen. Der Weg zur Vermarktung ist jedoch komplex und mit potenziellen Herausforderungen verbunden, die den Produkterfolg und den Zugang für Patienten beeinträchtigen können", sagte Lung-I Cheng, Vice President und Leiter des Bereichs Gen- und Zelltherapien bei Cencora. Durch die Zusammenführung dieser Gruppe wollen wir die Zusammenarbeit fördern und bewährte Verfahren vorantreiben, um die Entwicklung und Vermarktung dieser bahnbrechenden Therapien zu unterstützen und dazu beizutragen, dass sie die Patienten erreichen, die sie benötigen.

Laut der Alliance for Regenerative Medicine (ARM) laufen derzeit nahezu 2.000 klinische CGT-Studien weltweit. In den Vereinigten Staaten und Europa könnte es 2024 bis zu 17 Regulierungsentscheidungen zu CGTs geben.

Während des Gipfeltreffens von Cencora werden Branchenexperten Strategien untersuchen, um Barrieren in jedem Stadium des Produktlebenszyklus zu überwinden von Forschung und klinischer Entwicklung (F&E) bis hin zur globalen Vermarktung und Patientenbindung. Die Veranstaltung endet mit einem informellen Gespräch mit Rita Johnson-Greene, Chief Operating Officer von ARM, die auf den in den letzten fünf Jahren erzielten Fortschritt zurückblickt und ihre Perspektive für die nächsten fünf Jahre geben wird.

Cencora ist ein führendes Unternehmen im Bereich Spezialdistribution und Dienstleistungen und bietet CGT-Entwicklern Unterstützung in jeder Phase des Produktlebenszyklus, darunter Logistikdienste Dritter, regulatorische Beratung, Support bei Marktzugang und Kostenerstattung, klinische Studien und kommerzieller Vertrieb sowie Unterstützung für Patienten. Durch seinen CGT Integration Hub verbindet Cencora Plattformen für Dienstleister mit Programmen zur Unterstützung von Patientendiensten, um die Transparenz im gesamten Prozess der Therapieentwicklung und -bereitstellung zu erhöhen und den Weg zur Behandlung zu optimieren.

"Wir glauben, dass die nächsten fünf Jahre ein enormes Potenzial für diesen Markt und Patienten weltweit bergen, und wir investieren weiterhin in Lösungen, die den Support für Entwickler verbessern, um ihnen dabei zu helfen, ihre Produkte auf den Markt zu bringen", sagte Willis Chandler, President of Global Pharma Services bei Cencora. "Dass wir diesen Summit ins Leben gerufen haben, spiegelt unseren Glauben an das Potenzial von Zell- und Gentherapien wider, sowie unser Engagement, ein stärker verbundenes CGT-Ökosystem zu schaffen und das Potenzial dieser Therapien zu entfesseln."

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung für die Veranstaltung finden Sie auf https://www.cencora.com/campaign/gps/thinklive-2024-cgt-summit.

