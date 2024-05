Dow, ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Materialwissenschaften, ist erneut für seine außergewöhnliche Arbeitsplatzkultur anerkannt worden. Im Rahmen der begehrten Liste "Fortune 100 Best Companies to Work For®" kletterte das Unternehmen um zehn Plätze nach oben und sicherte sich den 79. Rang, wodurch es zum höchstplatzierten Fertigungsunternehmen auf dieser Liste avancierte. Besonders bemerkenswert ist, dass Dow als einziges Unternehmen aus dem Bereich der Materialwissenschaft ausgezeichnet wurde und aus der Gruppe von Fertigungs- und Produktionsunternehmen heraussticht.

Engagierte Förderung von Vielfalt und Inklusion

Die Wertschätzung spiegelt sich ebenfalls in Dows herausragender Positionierung auf dem Fair360 2024 Top 50 Companies Ranking wieder, wo es den 3. Platz belegt und somit seine kontinuierlichen Bestrebungen bestätigt [...]

Hier weiterlesen